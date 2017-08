Regio maandag, 28 augustus 2017

Man dood na schietpartij in Oosterwolde Oosterwolde Een 51-jarige man uit Oosterwolde is in de nacht van zaterdag op zondag doodgeschoten in zijn huis aan de Stegingaweg in Oosterwolde. De politie heeft na de schietpartij vier verdachten aangehouden. Even na middernacht kwam de melding van de schietpartij binnen bij de politie. Meerdere agenten gingen naar het huis toe, waarbij op dat moment alleen duidelijk was dat er zou zijn geschoten. In de woning troffen de agenten het slachtoffer aan. Samen met het personeel van de ambulancedienst en de traumahelicopter probeerden zij de man te reanimeren, maar dat lukte niet. Het slachtoffer stierf ter plekke. Op het moment dat de agenten de woning binnen kwamen, waren er nog twee mannen aanwezig in de woning. De twee, een 53-jarige inwoner van Noordenveld en een 58-jarige man uit Oosterwolde, zijn door de politie aangehouden. Later in de nacht werden ook een vrouw van 41 uit Oosterwolde en een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Net als de twee andere mannen worden zij verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Motief De politie kon gistermiddag nog niets zeggen over de relaties tussen het slachtoffer en de verdachten. Ook over het motief wilde de politie niets kwijt. Tegen Omrop Fryslân zei burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf dat de buurt waarin de schietpartij plaats vond, een gesloten gemeenschap is waar drugsproblematiek voorkomt. Ook is volgens Oosterman lastig voor de politie om daar goed zicht op te krijgen. In 2013 vond in dezelfde buurt, twee straten verderop, ook een schietpartij plaats. Daarbij kwam de 51-jarige Henk Eker om het leven. Het motief voor die schietpartij had te maken met de handel in drugs.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties