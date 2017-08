Regio zaterdag, 26 augustus 2017

IFKS krijgt vandaag een ongemeen spannende finale Lemmer - De titelstrijd in alle vier klassen van de Iepen Fryske Kampioenskippen Skūtsjesilen (IFKS) ligt nog volledig open. In de A-klasse kunnen zes schippers zelfs nog dromen van een kampioenschap. De beste papieren heeft Merijn Olsthoorn van de Emanuėl uit Lemmer. Hij boekte gisteren op het IJsselmeer bij Lemmer zijn tweede zege en leidt het klassement met 16,8 punten. Op een gedeelde tweede plaats staan Arend Wisse de Boer van de Drie Gebroeders uit Gorredijk en Jaap Hofstee van It Swarte Wief uit Tijnje met 17,9 punten. Geale Tadema van It Doarp Eastermar doet met 18 punten ook volop mee in de finale. Hij werd gisteren derde. Tony Brundel van de Lytse Lies uit Gaastmeer is met 20 punten niet geheel kansloos, hoewel hij gisteren even heel slecht lag, maar toch nog achtste werd. De laatste titelkandidaat is Jeroen de Vos van de Eelkje II uit Heeg met 21 punten, die in de Lemster baai als tweede finishte. Hij lag lang eerste, maar moest de Emanuėl voor zich dulden. Degradatiestrijd Zo spannend het is boven in het klassement, zo spannend is het ook onderin. Zoals het er nu naar uitziet, staat titelverdediger Klaas Kuperus van de Zes Gebroeders uit Makkum op degraderen. ,,Wy hawwe it skip net oan ‘e praat. Wy besykje alles. Binne fan ‘e moarn ekstra betiid de mar op gien om fan alles śt te sykjen”, legt de Makkumer kapitein uit. Met een zesde plek behaalde hij de beste seizoensprestatie. Degradatiezorgen zijn er vooral voor Wytse Heerschop van de Woeste Anne uit De Meern en Florian Zwart van de Ut en Thśs uit Sneek en in mindere mate voor Walter de Vries uit Sloten, Sikke Heerschop uit Rotterdam en Sietse Broersma uit Heeg. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 26 augustus

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties