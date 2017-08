Regio zaterdag, 26 augustus 2017

Zes weken cel voor Leeuwarder handfietsdief

Leeuwarden - Een 49-jarige man uit Leeuwarden is door de politierechter veroordeeld tot zes weken cel. De man werd ervan verdacht dat hij in januari van dit jaar de handfiets van Gerlof Dijk (29) uit Leeuwarden had gestolen bij de Jumbo aan het Hoeksterend. De verdachte was niet in de rechtszaal aanwezig, Dijk wel.

Dijk heeft een aangeboren handicap en zit daardoor in een rolstoel. Door de handfiets aan zijn rolstoel vast te klikken, is hij veel mobieler. Hij heeft de handfiets nodig om zelfstandig naar zijn werk te kunnen.

De 29-jarige had zijn handfiets niet op slot gezet toen deze gestolen werd. Dijk vroeg de camerabeelden van de Jumbo op, maar daarop was niet te zien wie de fiets gestolen had. Een beveiliger van de Jumbo ging toen zelf op onderzoek uit en bekeek de camerabeelden van de parkeergarage. Daarop was de dief wel te zien, met de fiets op zijn nek. De beveiliger van de Jumbo wist de naam van de man niet, maar herkende hem wel als iemand die vaak in de winkel was.

Een paar dagen later zag de beveiliger de dief in de winkel en waarschuwde de politie. De verdachte werd aangehouden en verhoord. Hij gaf toe dat hij de handfiets had meegenomen, maar dat het niet de bedoeling was om deze te stelen. Hij zou de fiets in veiligheid hebben willen brengen omdat de fiets niet op slot stond. Hij bracht de fiets mee naar huis en zette hem in de slaapkamer; het zou altijd zijn bedoeling zijn geweest om de fiets terug te geven aan Dijk. Die kreeg zijn handfiets een paar dagen later weer terug.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 26 augustus

