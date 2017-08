Regio zaterdag, 26 augustus 2017

Koe Afke steelt de show op camping De Finne in Reahűs Reahűs - Ze is de mascotte van de camping. Samen met eigenaar Anne Engelsma gaat koe Afke zo nu en dan even ‘buurten’ op De Finne in Reahűs. Ze is mak en betrouwbaar en vindt eigenlijk alles best. ,,Afke, sjoch even dyk kant út.” Trouw draait ze haar hoofd om in de richting van de fotograaf. Afke is de campingkoe van Anne en Triensje Engelsma uit Reahűs. Zeker twee keer per week loopt Anne er mee over de camping De Finne. Kinderen mogen dan op de rug van de koe een stukje meerijden. Niet alleen voor de kinderen op de camping is de rondgang van Afke een groot feest, ook de koe zelf beleeft er volgens eigenaar Anne veel plezier aan. Wanneer hij haar bij het hek roept, komt het dier in een draf naar hem toe. ,,Afke hat sa’n bining mei Anne. Der is in klik tusken dy twa. Anne is syn grutte maat”, zegt Triensje. Deze keer is het de beurt aan de vijfjarige Melvin Tilma uit Dokkum en de elfjarige Elize Vonk uit Damwâld om op de rug van de koe te klimmen. Ze verblijven een paar dagen met pake en beppe uit Ferwert op de Reahűster camping. ,,In skat fan in beest”, zegt beppe over Afke. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 26 augustus

