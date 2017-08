Regio zaterdag, 26 augustus 2017

Partnerschap wint terrein op trouwen

Ferwert - Stellen kiezen steeds vaker voor het geregistreerd partnerschap in plaats van het huwelijk. Zeker in Fryslân wint deze verbintenis terrein. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2016 gingen iets minder dan 81.000 paren een officiële verbintenis aan. Van deze stellen koos 19 procent (15.700 paren) voor het geregistreerd partnerschap, bijna een kwart meer dan in 2015. Tien jaar geleden was het aandeel nog maar 9 procent.

Iets meer dan 65.000 paren kozen voor het huwelijk, 1 procent meer dan het jaar ervoor. Ongeveer 2 procent van de huwelijken werd aangegaan door een homoseksueel koppel.

Ondanks de lichte toename in 2016 is de trend dat er minder getrouwd wordt. Zo stapten in 1965 nog 108.000 stellen in het huwelijksbootje, in 1970 zelfs 123.000. Daarna liep het aantal huwelijken gestaag af.

Het geregistreerd partnerschap is in 1998 in Nederland ingevoerd. Partnerschappen zijn juridisch vrijwel gelijk aan het huwelijk. Sinds 2014 wordt ook automatisch het vaderschap toegekend aan de mannelijke helft van het koppel, indien een stel met kind(eren) een partnerschap registreert.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat stellen in de grote steden relatief minder vaak voor een geregistreerd partnerschap kiezen dan in kleinere gemeenten in plattelandsgebieden. Dat heeft deels te maken met het aantal migranten in de grote steden, aldus het CBS. ‘In het buitenland wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend. Dat kan een reden zijn waarom mensen met een migratieachtergrond minder voor deze optie kiezen, en vaker voor het huwelijk.’

In de Biblebelt is het geregistreerd partnerschap een stuk minder populair dan elders. Nog geen 10 procent van de verbintenissen hier was in 2016 een partnerschap.

Ferwerderadiel

In Fryslân kiezen stellen opmerkelijk vaak voor het partnerschap, blijkt uit de cijfers. In vrijwel alle gemeenten koos minstens een kwart van de paren vorig jaar hiervoor. In sommige gemeenten ging het zelfs om 30 procent of meer. Ferwerderadiel spande de kroon. Daar meldde 51 procent van de stellen zich voor het partnerschap. In Leeuwarden werden vorig jaar 293 huwelijken gesloten. De gemeente registreerde 109 partnerschappen. In Heerenveen ging het om 146 huwelijken tegenover 76 partnerschappen. In Fryslân wordt op Vlieland het meest getrouwd.

Huwelijkstrainer en Friesch Dagblad-columniste Jacoline Steegstra uit Leeuwarden is enigszins verbaasd over deze cijfers. ,,Je zou in Fryslân een wat traditioneler beeld verwachten."

Steegstra wijst erop dat de cijfers relatief zijn. ,,Ze slaan alleen op de stellen die een verbintenis aangaan. In de Randstad wonen ook veel koppels die dat niet doen. Het is dus niet zo dat er in de grote steden veel meer getrouwde mensen wonen dan op het platteland."

