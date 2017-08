Regio vrijdag, 25 augustus 2017

Grutte Pier met Lucas Bouma ook in top

Echtenerbrug - De Grutte Pier was gisteren weer eens de beste van alle skūtsjes in de A-klasse. Lucas Bouma uit Jorwert stuurde van de start tot de finish op kop, op het ruige water van de Tsjūkemar bij Echtenerbrug. ,,Dit is echt śs waar”, grijnsde de tevreden winnaar.

Het was de tweede keer dat Bouma een overwinning boekte in de eredivisie van de IFKS. In 2014 promoveerde hij naar de hoofdmacht dankzij een derde plaats in de B-klasse. In zijn debuutwedstrijd in 2015 pakte hij prompt de zege bij Hindeloopen. Hij eindigde dat seizoen veelbelovend op een vierde plek in het eindklassement. Vorig jaar ging het allemaal wat minder en kwam hij niet verder dan een elfde plek. Er was slechts één podiumplaats, een derde plek bij Stavoren.

Met het schip de Grutte Pier behaalden eerder de gebroeders Los grote successen. Delmer Los werd in 2010 IFKS-kampioen. Door onenigheid met de IFKS verlieten ze de vloot en verkochten ze het schip. Bouma promoveerde meteen van de C- naar de B-klasse en vervolgens naar de A-klasse.

De afgelopen dagen presteerde de Grutte Pier nog niet erg naar behoren. Het schip moet wind hebben. Die was er woensdag op de Sleattemer Mar wel, maar verder dan een negende plaats kwam Bouma niet. Op de Tsjūkemar ging het allemaal naar wens, hoewel het niet veel scheelde of Bouma had in het begin een verkeerde route genomen. Tegelijkertijd met de A-klasse zeilden de skūtsjes van de kleine A-klasse hun wedstrijd. ,,It wie even sjen hokker baan wy nimme moasten. As’t foarop leist moatst wol de goede koers oanhālde. Lokkich kaam it goed”, aldus Bouma.

Geen enkel skūtsje vormde voor hem een bedreiging. Tony Brundel van de Lytse Lies uit Gaastmeer werd tweede, terwijl Geale Tadema van It Doarp Eastermar derde werd. Ook in het klassement staan laatstgenoemde schippers op de plaatsen twee en drie. Lijstaanvoerder is nog steeds Arend Wisse de Boer van de Drie Gebroeders uit Gorredijk die gisteren als vierde over de meet kwam.

Sietse Broersma van de Ora et Labora uit Heeg maakte een flinke duikeling in het klassement. Hij ging te vroeg van start en eindigde een-na-laatste. Hij bleef Arnold Veenema van de Zeldenrust uit Sneek nog voor, omdat de Snekers tot tweemaal toe een boei niet konden ronden.

