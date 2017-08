Regio vrijdag, 25 augustus 2017

Negen windmolens voor de hand bij Cornwerd Cornwerd - Welstandscommissie Hûs en Hiem boog zich gisteren over drie ontwerpen voor een aangepast windmolenpark bij Cornwerd. Volgens de commissie is de variant met negen molens niet direct de mooiste, maar wel de meest haalbare optie gezien de eisen die de provincie Fryslân en omwonenden aan het park stellen. Bij Cornwerd staan momenteel tien verouderde windmolens van Nuon, die samen vijf megawatt leveren. De eigenaren willen de molens saneren en vervangen voor een park dat 36 megawatt méér levert. Dat past binnen provinciaal beleid. Adviesbureau Witteveen en Bos presenteerde gisteren drie alternatieven die variëren van negen grote molens tot elf of achttien kleinere. De variant met achttien kleinere windmolens met een ashoogte tussen de 78 en de 120 meter blijkt echter niet haalbaar, omdat de molens door hun opstelling de radargolven van de luchtmachtbasis in Leeuwarden te veel zouden verstoren. Om dit op te lossen zouden twee molens minder geplaatst moeten worden. Hierdoor kan het park echter niet de hoeveelheid energie leveren die de provincie voor ogen heeft. Ook bij de kleinere variant van elf molens met een hoogte tussen de 80 en 130 meter blijkt het moeilijk te zijn het beoogde wattage te halen. Daarnaast zou de middelste variant minder goed in het landschap passen, doordat het contrast met de hoogte van andere windmolens in de omgeving niet groot genoeg is. Het nieuwe park moet namelijk een landmarkeringsfunctie krijgen waarbij het uit de verte opvalt. De negen molens krijgen een ashoogte van maximaal 140 meter en een tiphoogte van maximaal 200 meter. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 augustus

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties