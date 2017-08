Regio vrijdag, 25 augustus 2017

Ook langs de kant is het genieten geblazen tijdens de Gondelvaart

Aldeboarn - ,,Het is een wedstrijd maar het gaat om de saamhorigheid, het mienskipgevoel”, zegt Haaije van der Heide (71). ,,We willen er met zijn allen elk jaar een groot feest van maken en samen genieten. En dat lukt elk jaar. Er komen nog altijd duizenden bezoekers naar ons dorp.” Naast de gondelvaart van vanavond zijn er in het weekend tal van spelletjes te doen. Er komen ook bands en dj’s naar het festival.

Van der Heide groeide, net als vele Boarnsters, op met de gondelvaarten. De festiviteiten vinden sinds 1945 plaats, een jaar later werd kleine Haaije geboren. De gondelvaarten werden hem met de paplepel ingegoten, want zijn vader zat in de organisatie. Op enkele jaren na is hij er altijd bij geweest. ,,Als Boarnster kom je er ook niet meer van af", zegt hij. ,,Het is traditie, ik ken niet anders. Mooi weer of slecht weer, ik ben er.”

Elke buurt uit Aldeboarn krijgt een eigen gondel, waarop een decor gebouwd moet worden. Er wordt een voorstelling bedacht en die wordt opgevoerd terwijl de gondels achter elkaar langs het publiek varen. Elk jaar doen gemiddeld twaalf buurten mee, het maximale aantal deelnemers is vijftien. Dat wordt meestal alleen tijdens jubileumedities gehaald.

De buurt Easterein waar Van der Heide woont, maakte dit jaar de gondel Hiel Boarn Bakt. Drie buurtgenoten spelen een kandidaat en doen ze alsof ze aan het bakken zijn. Andere deelnemers doen zich voor als jury. ,,Heel erg over the top allemaal”, legt Van der Heide uit. ,,Het zijn allemaal karikaturen uit de serie Heel Holland Bakt. Maar het zorgt voor een dosis humor en het is heel belangrijk dat je het publiek vermaakt. We zijn amateurtoneelspelers maar we doen ons best.”

