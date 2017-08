Regio donderdag, 24 augustus 2017

Als vinvis is schoon gerot, kan Walen los met zijn puzzel

Triemen - Het zondag op Texel aangespoelde karkas van een vinvis ligt op dit moment te rotten in een bak water van vijf bij twee bij 2,30 meter in Triemen. Op een temperatuur van 37 graden Celsius moeten de enzymen van de toegevoegde Biotex hun werk doen: bacteriën laten het overgebleven vlees wegrotten. ,,Als het vlees van de botten is, begint mijn werk eigenlijk pas: het puzzelen met scherfjes en stukjes om de vinvis weer in elkaar te zetten”, zegt preparateur Chris Walen.

Walen denkt dat het rottingsproces wel een maandje kan duren. Hij heeft er al de nodige ervaring mee. ,,Dit is, denk ik, mijn negentiende walvis, en het is wel een van de grootste. Ik heb vooral potvissen gedaan en dat houdt wel op bij vijftien meter. Deze is negentien meter”, zegt Walen. Hoe hij in dit werk terechtkwam? ,,Ooit spoelde er een eerste potvis aan in Nederland en hebben we met het Natuurmuseum Fryslân, waar ik toen werkte, de preparatie gedaan. Na die eerste ben je direct de deskundige op dat gebied. Dat is natuurlijk onzin, maar in het land der blinden...”, lacht Walen. Het vak leerde Walen overigens al van zijn vader, eveneens preparateur.

Het was nog even passen en meten met de vinvis, vermoedelijk een jong vrouwtje, in het bad met verwarmingselementen. ,,Maar als je de kop erin hebt, past de rest ook wel.”

