Regio donderdag, 24 augustus 2017

Eerlijke en gedreven voorzitter van Winamer Belang stopt ermee

Wijnaldum - Rinze Post treedt terug als voorzitter van het Winamer Belang. Na dertien jaar inzet zit zijn taak erop, vindt hij. Anderen moeten de kar nu gaan trekken. Hij blijft nog wel betrokken bij de organisatie.

,,Ik ben vaak betiteld als actievoerder, maar zo heb ik mijzelf nooit gezien”, zegt Rinze Post (77). ,,Ik heb nooit uit eigenbelang gehandeld, ik droeg oplossingen voor de problemen aan en heb mij ingezet voor mensen die slecht behandeld zijn.”

Post zit aan de keukentafel van zijn huis in Wijnaldum, waar hij al sinds 1966 woont. In 2013 richtte hij het Winamer Belang op. De nonprofitorganisatie zet zich in voor een juiste schadeafhandeling bij de bodemdaling door zoutwinning in het gebied rond Wijnaldum. Post had altijd al interesse in de bodem en is ook directeur van een wegenbouwbedrijf geweest. Daardoor heeft hij veel kennis en een groot netwerk opgebouwd. Nadat er in 2004 wateroverlast in Wijnaldum plaatsvond ging hij zelf onderzoek doen en dat werd met de jaren intensiever.

,,Rond 2011 begon ik gekraak te horen in ons huis”, herinnert Post zich. ,,Er ontstonden allemaal scheuren en in de dorpskerk zag je hetzelfde. Het bleek dat de bodem tussen de veertien en zestien centimeter gezakt was. Wij hadden ons huis toen net verbouwd. Mijn vrouw en ik wilden hier niet weg, dus ik zette mij met het Belang extra hard in voor schadevergoedingen. Ik had door de jaren al gemerkt dat rechters vaak zeiden dat tegenstanders van zoutwinning alleen maar met aannames en grieven kwamen. Dus ik ben altijd met feiten bezig geweest.”

Lees het hele interview in de papieren krant van 24 augustus 2017

Reacties: