Regio donderdag, 24 augustus 2017

Anti-appen-beppe Janke is een hit op Facebook met haar rijmfilmpje

Oudwoude - Meer echt contact maken en minder appen. Beppe Janke van der Heide (86) uit Oudwoude heeft een hekel aan al dat getuur en getik op die mobiele telefoons. Het anti-appversje dat haar kleindochter op Facebook zette gaat viraal.

,,No jonges, moatte jim ris hearre, ik doch hielendal noait oan dat appen mei, hear. Mar as myn bern thúskomme, dan appt de iene noch mear as de oare. Doe tocht ik: dêr sil ik in ferske op meitsje. Moatte jim mar ris even hearre wat ik derfan fyn’,” Zo leidt beppe Janke haar inmiddels beroemde Facebookvideo in.

,,It wie mar in grapke, hear”, reageert mevrouw Van der Heide bescheiden nu blijkt dat haar filmpje ‘viraal’ is gegaan. De teller stond gisteravond om half acht op meer dan 40.000 weergaves en ruim vijfhonderd likes. Bijna vijfhonderd Facebookers hadden het filmpje gedeeld met hun volgers. Het Omrop Fryslân-item erover, waar ze het rijmpje nog eens opzegt, had rond dezelfde tijd 125.000 weergaves, 3300 likes en was dik 2100 keer gedeeld.

Even later laat de 86-jarige beppe zich overhalen om haar rijm nog eens op te zeggen: ,,Online, online, online, wat is dat appen fijn. 's Nachts om één uur zit ik nog vol vuur. Dan fluister ik mijn man in het oor: slaap jij maar lekker door, ik app je even hoor. En ga ik naar de plee, dan neem ik hem ook mee. Online, online: wat gaat dat poepen fijn. Online, wie zit er nu weer op mijn lijn? Oh, dat zal wel weer mijn buurman zijn. Want die vindt het appen ook zo fijn. Maar ‘s morgens om vijf uur is het uit met de pret, want dan moet ik nog een uurtje naar mijn bed. Want anders kom ik op mijn werk te laat en dan sta ik morgen ja op straat. Maar ‘s avonds ben ik weer paraat als het om het appen gaat. Dan zingen wij in koor: we appen lekker door. Online, online, online, dat appen gaat zo fijn.”

Van der Heide lacht wat bedeesd als ze hoort dat ze zo veel keer bekeken is, al zeggen al die likes haar weinig. ,,Beppesizzer Janny woe dat beppe it rymke nochris hearre liet en sette it doe op Facebook. Ik hie net tocht dat der safolle reaksjes op komme soenen. Ik fyn dat ik gelyk ha. Der wurdt minder kontakt makke troch al dat geapp. Dan sis ik wolris tsjin de bern en beppesizzers as sy wer dy mobyl pakke: ‘Jim komme by my op besite, mar jim prate mei in oaren ien’.”

Beppe Janke heeft wel een mobiele telefoon, maar van het sturen van berichtjes houdt ze zich afzijdig. ,,Ik brûk him noait. Ik ha twa fêste tille-foans en dat is genôch. Ik ha leaver dat minsken my in kaartsje stjoere.”

Kleindochter Janna Visser (20) is de aanstichtster van dit alles. Zij bracht de rijm van beppe Janke de wijde wereld in door het rijmfilmpje op haar Facebookmuur te zetten. ,,Prachtich, al dy reaksjes. Ik bin it hielendal mei beppe iens. Sels doch ik it fansels ek wol, mar ús mem appt mear. Dan seit beppe dat se har mobyl oan ‘e kant lizze moat.”

Dochter Jenny Dijkstra (niet de moeder van Janna, maar wel een van de dochters) kan dit beamen. ,,Mem seit wolris: ‘Jim lústerje net iens nei wat ik sis, jim sitte hieltyd op ‘e tillefoan.’ Sy hat der it mier oan. Doe kaam se mei dat ferske. Ik sei tsjin mem: ‘Wit mem wol hoe faak oft it filmke besjoen is? As wy alle reaksjes oplêze moatte, binne wy jûns noch dwaande’.”

De 87-jarige Oudwoudster is wel vaker aan het rijmen. Raadsels weet ze ook genoeg. Waarom er een haan op een kerktoren staat en geen kip? ,,Oars moatte je de aaien fan it dak helje.” Van der Heide is dankbaar dat ze er nog is, na een heftige hersenbloeding achter de rug te hebben. ,,Gelokkich is der neat mis mei de boppekeamer. Wa bout in brêge sûnder balken? De winter!”

Even weer terugkomend op het appen. Beppe Janke heeft nog een tip om overmatig appgebruik tegen te gaan: ,,Yn alle huzen in bakje yn ‘e gong dêr’t bern har tillefoans yn lizze kinne. De mobyls meie dan net de húskeamer yn. Sa kinne de bern oandacht jaan oan de âlden.”

