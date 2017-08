Economie donderdag, 24 augustus 2017

Elke dag het klokje rond werken in de scharrelslagerij Sneek - Slager Johan Tichelaar (67) uit Sneek stopt met zijn zaak aan de Nauwe Noorderhorne. Hij hoopt een opvolger te vinden, maar het staat nog niet vast dat de scharrelslagerij blijft voortbestaan. Zijn twee werknemers trakteert slager Johan Tichelaar uit Sneek vijf dagen per week op een warme maaltijd. In het keukentje van de scharrelslagerij in de Nauwe Noorderhorne staat een grote bak met aardappelen. Tichelaar bereidt steeds zelf de maaltijd. ,,Daar maak ik tijd voor”, zegt de slager. Alleen 's zaterdags wordt gekozen voor een gemakkelijke hap. Dan is het te druk in de winkel om uitgebreid te koken. Over een paar weken zet Tichelaar (67) een punt achter zijn slagerscarričre. De zaak staat te koop en hij hoopt nog een opvolger te vinden. Hij zou het betreuren als de slagerij niet wordt voortgezet. Langer doorgaan is voor hem geen optie. Het wordt tijd voor andere zaken en een ander leefritme. In ieder geval ‘s morgens langer uitslapen. Voor Tichelaar begint iedere werkdag namelijk om 06.00 uur. Twaalf uur later draait hij de winkeldeur op slot. ,,Dan heb ik de klok weer rond gewerkt”, zegt hij. ,,Ik ben nog de enige slager in Fryslân die zelfgemaakte producten van scharrelvlees verkoopt.” Zijn klanten komen niet alleen uit Sneek en omgeving, maar uit alle delen van de provincie. ,,Het zijn mensen die bewust dat lekkere stukje vlees willen hebben en bereid zijn daar iets meer voor te betalen.” Hij noemt zichzelf een ouderwetse slager, die niets moet hebben van branchevreemde artikelen. Bij hem geen wijn of macaroni tussen de vleeswaren. Lees het hele interview in de papieren krant van 24 augustus 2017

