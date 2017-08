Regio woensdag, 23 augustus 2017

Onkruid in de tuin is plots verdwenen na vakantie

Leeuwarden - Claudia Woolgar (50) uit Leeuwarden plaatste voor de grap een foto van haar onkruidtuin op Facebook. Toen ze terugkwam van vakantie wachtte haar een grote verrassing.

,,Ik zette een stap in mijn tuin en ik wist niet wat ik zag”, vertelt Woolgar. ,,Ik dacht dat ik in het verkeerde huis was, maar ik was wel in de goede keuken.”

Woolgar woont nu een jaar in Leeuwarden. Ze is creative producer bij Leeuwarden Fryslân 2018. Hiervoor woonde ze drie jaar in Rotterdam en daarvoor twaalf jaar in Ierland. ,,Ik heb een huis in Leeuwarden met een vrij kleine tuin, je zou het eigenlijk meer als een binnenplaats kunnen zien. Die tuin was heel erg rommelig toen ik hier kwam wonen. Er zat ontzettend veel onkruid tussen de tegels. Ik heb het afgelopen jaar geprobeerd om het op te ruimen, maar dat kwam er niet echt van omdat ik het heel druk heb.”

Een collega van Woolgar plaatste een foto van haar eigen tuin op Facebook, met de tekst hoe blij ze er mee was. ,,Als grapje reageerde ik daar op met een foto van mijn rommelige tuin”, vertelt de vijftigjarige Leeuwardense. ,,Ik zette er ook bij hoe blij ik ermee was. Meer was het eigenlijk niet. Toen ging ik met mijn familie een week op vakantie naar Denemarken. Ik had een hele lange terugreis van tien uur, omdat er heel veel wegwerkzaamheden waren. Ik kwam doodmoe aan.”

Het was al donker toen Woolgar arriveerde en tot haar blijde verrassing bleek haar tuin helemaal te zijn opgeruimd, er was geen onkruid meer te bekennen. ,,Ik moest echt huilen van vreugde”, zegt de Britse van geboorte. ,,Ik vond het een hele mooie verrassing, en lief dat iemand dit voor mij wilde doen. Mijn tuin is nu een plek waar je wil zijn, hiervoor ging ik altijd met mijn rug naar de tuin zitten.”

Restte nog wel de vraag wie dit voor Woolgar gedaan had. ,,Een collega van mij had de sleutel. Die liet weten dat hij ervan wist maar het niet had gedaan”, zegt Woolgar. ,,Ik hoorde toen dat de vriendin van een andere collega van mij, Nine Boersma, samen met haar moeder al het onkruid had verwijderd.”

