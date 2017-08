Regio woensdag, 23 augustus 2017

Jongens leren toch anders dan meisjes

Leeuwarden - Zomerschool058 experimenteert deze week en volgende week met een gescheiden jongens- en meisjesklas. Met name jongens zouden in een aparte klas meer en beter kunnen leren.

,,Dan doen we nu eerst de tafelrap!”, roept juf Hanneke Smit tegen de kinderen uit groep vijf. Ze zet het digitale schoolbord aan en er klinkt muziek. De jongens beginnen te dansen en roepen de tafels van één tot en met tien in rapvorm op. ,,We wisselen de lessen regelmatig af met muziek of bewegingsoefeningen”, zegt Smit. ,,Op die manier kunnen de jongens zich beter concentreren.”

Smit geeft deze week en volgende week les op Zomerschool058. Een initiatief dat door de gemeente Leeuwarden wordt ondersteund en bedoeld is voor kinderen voor wie de zomervakantie te lang is. ,,Dit zijn kinderen die een dip krijgen in hun leerontwikkeling tijdens de vakantie”, zegt organisator Koos Pot. ,,Je kunt hierbij denken aan kinderen met een taalachterstand omdat er thuis geen Nederlands wordt gesproken, of andere leermoeilijkheden.”

De zomerschool wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. Het is de eerste keer dat er geëxperimenteerd wordt met gescheiden klassen voor jongens en meisjes. ,,We hebben allereerst alleen de kinderen uit onze jongste groep, die normaal gesproken in groep vijf zitten, gescheiden. Als blijkt dat dit een succes is, zullen we de andere groepen volgend jaar ook scheiden.”

Pot kwam met het plan toen ze vorig jaar zag dat de leeropbrengsten van jongens lager waren dan die van de meisjes. ,,In deze twee weken willen we het liefst een leeropbrengst van vier weken realiseren. Dit bleek echter voor jongens vaak moeilijk te zijn, omdat die over het algemeen minder lang kunnen stilzitten. Als oplossing gaven we ze dan af en toe een taak, zoals koffie zetten of even de gang opruimen. Maar uiteindelijk is het niet onze bedoeling dat ze alleen maar leren koffie zetten.”

Smit (21) begint na de zomer met haar laatste jaar aan de pabo, waarin ze een jaar zelfstandig voor de klas moet staan als leraar in opleiding (de lio-stage). Voor de zomerschool heeft ze uitgezocht waar jongens specifiek behoefte aan hebben. ,,In eerste instantie was ik sceptisch over het plan, omdat ik vind dat je moet voorkomen dat je vanuit een stereotyp beeld over jongens en meisjes denkt. Maar ik merk wel dat jongens meer behoefte hebben aan afwisseling en beweging dan meiden. Doordat we nu een jongensklas hebben is daar meer ruimte voor.”

De jongens vinden het tot nu toe wel fijn om in een klas zonder meisjes te zitten. ,,Meisjes leiden vaak af en zitten veel te kletsen”, vindt Stijn. ,,Ze fluisteren vaak en geven soms stiekem briefjes door de klas. Maar heel af en toe zijn ze ook wel gezellig.”

