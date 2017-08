Economie woensdag, 23 augustus 2017

Kabinet ziet geen reden voor verdere krimp van melkveestapel Leeuwarden - Een verdere reductie van de Nederlandse melkveestapel om (Europese) milieudoelstellingen voor waterkwaliteit, mest en ammoniak te halen is nu niet aan de orde. De huidige regelingen voor onder meer fosfaat, stikstof en nitraat zijn voldoende. Dat schrijven de staatssecretarissen van Landbouw en Milieu aan de Kamer. Ze reageren op een recent rapport van het Louis Bolk Instituut. Dat stelt dat de Nederlandse melkveestapel verder terug moet van 1,6 miljoen naar 1,4 miljoen runderen. En met het oog op het klimaatakkoord van Parijs, zou zelfs een reductie van 500.000 dieren aan de orde zijn. Het kabinet neemt het rapport mee als bijdrage aan de maatschappelijke discussie over milieu, klimaat en de melkveehouderij, maar verandert niets aan het beleid met wetten voor grondgebonden en verantwoorde groei in de melkveehouderij en stimulans van weidegang en innovatieve duurzame concepten.

