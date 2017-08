Regio woensdag, 23 augustus 2017

Ontmoetingstuin in Sneek is alweer vernield Sneek - De vrijwilligers die de ontmoetingstuin in de wijk Noorderhoek in Sneek onderhouden wisten maandagmiddag niet wat ze zagen. De groene oase bleek volledig vernield. Volgens Nel Veldman, voorzitter van het wijkplatform, konden sommigen hun tranen niet bedwingen. Zelf is Veldman ook van slag. ,,Wij hebben deze tuin met z’n allen aangelegd. Het is echt een plek voor de hele buurt. Je ziet hier ouderen, moeders met kinderen en ook bewoners van het asielzoekerscentrum. Als de daders zich ooit melden, heb ik maar één vraag voor ze: waarom doen jullie zoiets?” Veldman beschrijft wat ze zag toen ze maandag aan het eind van de middag naar de tuin was geroepen. ,,De stenen muren waren omver getrokken en picknickbanken in de borders gegooid. Het tuinhuisje was met een kei bewerkt. Het zag er vreselijk uit.” Eerder die middag was een groep vrijwilligers nog in de tuin aan het werk geweest, vertelt Veldman. ,,Om drie uur zijn ze naar huis gegaan. Tegen een uur of zes ontdekte iemand de vernielingen. In de tussentijd moet het dus gebeurd zijn.” Dat niemand iets heeft gezien, verbaast Veldman niet. ,,De tuin ligt wat afgelegen. Vanuit de school die er naast staat heb je er wel zicht op. Maar daar was natuurlijk niemand vanwege de vakantie.” Veldman is ervan overtuigd dat het vandalisme niet gepleegd kan zijn door jonge kinderen. ,,Die kunnen die muren nooit gesloopt hebben. Het moeten oudere kinderen, jongeren of volwassenen zijn geweest. Wie het ook heeft gedaan, voor ons is dit heel zuur.” De ontmoetingstuin in Noorderhoek is pas sinds 1 juli open. Aan de tuin is maandenlang door vrijwilligers gewerkt. Voor het project kreeg de Stichting Wijkplatform Noorderhoek subsidies van in totaal een ton. De tuin is aangelegd op het voormalige volkstuinencomplex van de vereniging Nut en Genoegen. Alleen de fruitbomen van de volkstuinders staan er nog. Voor de rest kreeg de tuin een compleet nieuw aanzicht, met onder meer slingerpaadjes, kruidenborders en stenen muurtjes. De ontmoetingstuin is ontworpen door tuinarchitect Henk Pleiter uit Dwingeloo. Hij is inmiddels in de tuin geweest en schat de schade op enkele duizenden euro’s. Volgens Nel Veldman hoeft niemand eraan te twijfelen dat de schade wordt hersteld. ,,Wij laten ons niet kisten. Wij gaan deze tuin herstellen. Van de gemeente kregen we al een telefoontje dat ze ons willen helpen, mocht het nodig zijn. Dat stellen we natuurlijk erg op prijs.” De tuin blijft ook na het herstel van zonsopgang tot zonsondergang voor publiek toegankelijk. ‘s Avonds wordt de tuin afgesloten met een hek. ,,Maar dat was al de bedoeling”, zegt Veldman.

