Regio woensdag, 23 augustus 2017

Vechtpartijtjes en foutparkeren op Psy-fi Leeuwarden - De politie heeft tijdens het trancefestival Psy-fi in recreatiegebied De Groene Ster bij Leeuwarden, dat maandag na vijf dagen werd afgesloten, ,,een klein aantal aanhoudingen" verricht. Dat zegt een woordvoerder van de politie Noord-Nederland. Hoeveel aanhoudingen precies kon de politie niet duidelijk maken. ,,Als het er veel waren, dan hadden we het gesignaleerd”, aldus woordvoerder Ron Reinds. Ook heeft de politie geen incidenten meegemaakt waarbij mensen onwel waren geraakt als het gevolg van het gebruik van verdovende middelen. ,,Op het terrein waren wel een paar vechtpartijtjes en opstootjes, maar daarbij is geen aangifte gedaan en is alles ter plekke opgelost”, aldus Reinds. In vergelijking met een normale stapavond in Leeuwarden is het evenement volgens hem rustig en goed verlopen. Psy-fi vond vorige week voor de vierde achtereenvolgende keer plaats in De Groene Ster bij Leeuwarden. Het vijfdaagse dancefeest wordt jaarlijks bezocht door zo’n 14.000 liefhebbers van elektronische trancemuziek uit heel Europa. Dit jaar kwamen er wel meer klachten van omwonenden binnen over het festival dan vorig jaar. In totaal zijn er ruim honderd klachten binnen gekomen, variërend van geluidsoverlast tot klachten over de toegankelijkheid van het recreatieterrein. In 2016 waren er zo’n zeventig klachten over Psy-fi. De gemeente Leeuwarden wil graag dat Psy-fi ook volgend jaar te bezoeken is in De Groene Ster. Omdat de rechter de basis onder de afgegeven vergunningen en het bestemmingsplan heeft verworpen, moeten de gemeente, de organisaties van diverse festivals en de stichting Groene Ster Duurzaam voor komend jaar een nieuw plan schrijven om festivals in de Groene Ster mogelijk te maken. De gesprekken daarover beginnen in september. Meer hierover in de papieren krant van 23 augustus 2017

