Regio dinsdag, 22 augustus 2017

Hollanders zijn Friese skūtsjeschippers te slim af Stavoren - Bij de IFKS gaat het tussen Friezen en Hollanders niet zoals bij de Regenbogen. Maar ondertussen toch ook wel een beetje. De eerste wedstrijd in de A-klasse werd in ieder geval een zege voor de Hollanders. Hoewel het skūtsje Emanuėl officieel Lemmer als thuishaven heeft, komt schipper Merijn Olsthoorn uit Amsterdam. Aan boord heeft hij zijn zeilmaatjes, die hij heeft leren kennen bij zeilschool het Vossenhol in Warmond. Skūtsjesile doet hij al sinds 2010 bij de IFKS. Sinds enkele jaren zelfs in de eredivisie van de IFKS. Vorig jaar werd hij achtste in het eindklassement en kwam hij tweemaal als eerste over de finish. Kampioensschip Het skūtsje is een kampioensskūtsje. Jeen Zwaga werd er tweemaal kampioen mee in de SKS voor Earnewāld, in 1982 en 1983. Daarna werden de prestaties minder. Toen Gerhard Pietersma de nieuwe schipper werd bij Earnewāld wilde hij een ander schip en kwam de Emanuėl in de verkoop. Uitgerekend met dit afgedankte schip maakt Olsthoorn furore. Op het rustige water van het IJsselmeer voer Olst-hoorn onbedreigd naar de zege. Al bij de eerste bovenste boei in de gate legde hij de basis voor zijn overwinning. Van het begin tot het eind lag hij aan kop. Bij de zogenoemde ‘spreader’, de extra ton die in het wedstrijdveld ligt bij een gate, moesten de schippers kiezen of ze links dan wel rechtsom maken. Olsthoorn had al gezien dat bij de dijk de meeste wind was en koos dus niet voor de slag richting Enkhuizen. Het bleek een gouden greep. Zijn voorsprong op zijn belagers werd alleen maar groter. De wedstrijd in de A-klasse begon pas tegen vier uur. Dat was anderhalf uur later dan gepland. Eerder kon niet, omdat er geen wind stond. Vandaar dat de andere drie klassen in de IFKS gisteren niet doorgingen. Ze worden later deze week ingehaald. Zaterdag werden de A-klasse klein en groot afgelast vanwege te harde wind. Dit betekent dat de klasse van de kleine skūtsjes nog geen wedstrijd heeft gezeild. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 augustus

