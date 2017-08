Regio dinsdag, 22 augustus 2017

Politie zoekt getuigen dood Van Seggeren

Leeuwarden - De politie is een actie gestart om getuigen te vinden in de zaak-Van Seggeren. De 37-jarige Tjeerd van Seggeren werd op zondagochtend 9 juli dood aangetroffen in een weiland in De Westereen. De politie gaat ervan uit dat hij door geweld om het leven is gekomen, al wordt ook niet helemaal uitgesloten dat hij is aangereden. De avond voordat De Westereender werd gevonden, bezocht hij het muziekfestival FreezeForze in zijn woonplaats.

,,Met een tekstkar roepen wij mensen op om zich te melden als ze iets weten, hoe klein de informatie misschien ook mag lijken”, aldus Anne van der Meer van de Politie Noord-Nederland. Ook worden in Kollumerzwaag, Zwagerbosch, Twijzelerheide en De Westereen huis aan huis folders bezorgd door medewerkers van de politie. Op die flyers worden de mogelijke getuigen beschreven met wie de politie graag in contact komt. Het gaat onder meer om de bestuurder van een zilverkleurige Mercedes die op 8 juli rond half elf in de omgeving reed. Ook wordt gezocht naar jongens die een vrouw met een zaklamp beschenen in de buurt van waar Van Seggeren een dag later werd gevonden. En naar een Fries sprekende man die 's nachts op zoek was naar zijn dochter en die zich eveneens in de buurt van de vindplek bevond.

,,We hebben het sterke vermoeden dat niet iedereen erover gesproken heeft, dat er mensen rondlopen die meer weten over wat er is gebeurd”, aldus Van der Meer. ,,Mogelijk denken die mensen dat hun informatie niet belangrijk is, of dat de politie al weet wat zij weten. Maar iedere informatie kan belangrijk zijn voor ons.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 augustus

Reacties: