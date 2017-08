Regio dinsdag, 22 augustus 2017

Boeren staan in de rij voor zonnepanelen op staldak Leeuwarden - Het Solarprogramma van FrieslandCampina, waarmee boerenbedrijven van zonnepanelen worden voorzien, is populair onder melkveehouders. Honderden leden hebben zich al gemeld voor het programma, meldt persvoorlichter Jan Willem ter Avest. Ruim driehonderd boeren krijgen binnenkort daadwerkelijk panelen op hun staldak. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft een SDE+-subsidie van ruim tweehonderd miljoen euro toegekend, waarmee de zuivelcoöperatie en installatiebedrijf GroenLeven in totaal 416.000 zonnepanelen kunnen monteren. ,,Boeren kunnen daar op drie manieren van profiteren”, aldus Ter Avest. ,,Ze kunnen de groene stroom gebruiken en voor het ter beschikking stellen van hun dak krijgen ze een vergoeding. Bovendien belonen wij de boer met een bonus van tien euro per ton verminderde CO2-uitstoot.” Voor boeren die nu buiten de boot zijn gevallen volgt later dit jaar een tweede intekenronde. FrieslandCampina heeft er belang bij zo veel mogelijk boeren op groene stroom te laten overstappen, om zo de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 te kunnen halen die zijn afgesproken in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 augustus

