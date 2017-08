Regio maandag, 21 augustus 2017

Fantasiewereld steeds groter in Vijversburg

Tytsjerk - Bij de echte liefhebbers staat Tytsjerk in de agenda. Want het Imaginarium Festival is in vijf jaar uitgegroeid tot een begrip bij mensen die ervan houden om zo nu en dan een weekeindje rond te lopen als trol, Victoriaanse dame, draak, Viking, prinses, ridder of steampunker.

In 2012 begon het festival bescheiden met veertig standhouders. Nu waren er honderd. Het aantal bezoekers is meer dan verdubbeld. Afhankelijk van het weer komen er zo’n 2500 tot 3000 mensen in twee dagen tijd naar park Vijversburg. Ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum is er ook een heus middeleeuws gevechtstoernooi.

De Kening Striid trekt veel publiek. De ridders uit verscheidene Europese landen slaan er flink op los met hun zwaarden. Het komt geregeld voor dat de EHBO te hulp moet schieten. Eén ridder moet zelfs naar het ziekenhuis gebracht worden, omdat hij gehecht moet worden. Ingmar Nikkel (51) uit Bremen, die vecht in het Friese team met vechtersbazen uit Noord-, Oost- en West-Friesland, legt uit dat het normaal is dat er gewonden vallen. ,,Het kost veel energie, maar het is ‘wunderbar’ om te doen", verklaart hij nadat hij ook zijn vierde wedstrijd heeft verloren. De Hollanders en de Engelsen zijn sterker.

Tijdens de gevechten wordt er commentaar gegeven in het Engels. Het publiek filmt de middeleeuwse taferelen en zet de ridders in hun harnassen en stoere kledij graag op de foto. Op het festivalterrein valt er veel te fotograferen. Toch mag niet iedereen zomaar even op de foto worden gezet en zeker mogen de foto’s niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, staat op een groot doek te lezen.

Ongeveer 15 procent van de bezoekers is verkleed. Eén van hen is Emmi Visser uit Leeuwarden. In het dagelijks leven werkt ze in een museum. Nu runt ze een stand waarin ze eigengebakken brownies verkoopt. Ook doet ze wat PR-activiteiten voor het festival. Ze is tijdens het evenement gekleed volgens het genre steampunk. Steam verwijst naar de periode in de negentiende eeuw dat stoomkracht de belangrijkste krachtbron was. Verder bevat het elementen van sciencefiction en fantasie. En dat levert een originele en opzienbarende kledingstijl op met bijzondere radertjes.

Visser ging in het verleden wel naar soortgelijke festivals in het midden van het land (Elfia bij kasteel De Haar en Castle in Lisse) en toen er in de buurt van haar woonplaats Imaginarium kwam, wilde ze zich er graag voor inzetten. ,,Een festival waar iedereen lekker zichzelf kan zijn, waar iedereen kan dragen wat hij of zij wil”, voegt ze eraan toe.

‘Kribelje’

Pieter Bosma uit Drachten loopt op het festival rond in zijn gewone dagelijkse kloffie. Hij is even wezen handboogschieten met zijn kinderen en luistert naar Keltische muziek op het hoofdpodium en deint wat mee op muziek van een band uit Polen: Laboratorium Piesni, een groep traditionele zangeressen. Zelf zou hij zich niet zo uitdossen, maar mooi vindt hij al die verklede mensen wel. ,,Dit sjoch ik net op de Kaden.”

Op het festival vertelt Abe van der Veen uit Amersfoort, geboren en getogen in Ryptsjerk, mythen, sagen en sprookjes. Hij doet dat sinds 1996. Sinds zeven jaar is hij een prof. Het hele jaar reist hij door Nederland en Vlaanderen om op dit soort festivals op te treden als verhalenverteller. Hij heeft er inmiddels driehonderd in zijn hoofd uit China, Japan, IJsland, overal vandaan. ,,In ferhaal moat kribelje. Net foar de hân lizzend węze en in bytsje sjokearje. De iene kear is it entertainment, de oare kear grappich of spannend en ja, faak wolst in boadskip oerbringe”, legt hij uit.

