maandag, 21 augustus 2017

Kappen van essen bij ziekte niet altijd nodig Wageningen - Essen hoeven niet per definitie gekapt te worden als ze zijn aangetast door de essentaksterfte. Dat zeggen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR). Zij adviseren terughoudendheid bij het kappen en snoeien van essen die zijn aangetast door essentaksterfte. Vooral oudere bomen kunnen vaak nog meerdere jaren overleven als ze zijn aangetast, en soms zelfs deels weer herstellen. Op diverse plekken in Nederland worden duizenden essen gekapt, omdat ze zijn aangetast door essentaksterfte. ,,Lang niet elke zieke es gaat dood. Als de zieke es geen direct gevaar oplevert, is het daarom vaak beter om de boom met rust te laten en af te wachten of hij in staat is uitbreiding van de ziekte zelf te stoppen”, aldus deskundige Jelle Hiemstra van de WUR. Volgens boswachter Gjerryt Hoekstra van Staatsbosbeheer worden de bossen in Fryslân bedreigd met een kaalslag, zo’n 80 tot 85 procent van de essenpopulatie zou volgens hem kunnen verdwijnen. Dat zei Hoekstra onlangs in het Friesch Dagblad. In de provincie staan zo’n vijfhonderdduizend essen; van de zes- à zevenhonderd hectare bos die Staatsbosbeheer in Fryslân heeft, bestaat de helft uit es. In Zuidoost-Fryslân is Staatsbosbeheer twee weken geleden begonnen met het kappen van 35 hectare zieke essen. De essentaksterfte heeft hier hard toegeslagen omdat er veel bosgebied is waar alleen maar essen staan. Gevoeligheid Volgens de onderzoekers van de WUR is terughoudendheid op zijn plaats. Want er zijn immers verschillende soorten essen, en per soort verschilt de gevoeligheid voor de schimmel Hymenoscyphus fraxineus die de essentaksterfte veroorzaakt. De gewone es is de in Nederland meest voorkomende soort. Deze is weliswaar erg gevoelig maar er zijn ook andere essensoorten die weinig tot niet gevoelig zijn voor essentaksterfte. Ook verschillen individuele essen binnen één soort in de mate van gevoeligheid. De essentaksterfte is de afgelopen jaren vanuit Polen onze kant opgekomen.

