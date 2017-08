Regio maandag, 21 augustus 2017

Friezen zoeken onderdak vluchtelingen

Leeuwarden - Drie Leeuwarders zoeken adressen en geld voor asielzoekers die tussen wal en schip vallen en op straat terecht dreigen te komen. Het gaat om mensen die in Nederland asiel willen aanvragen en via Italië of Griekenland hier zijn terechtgekomen. In het kader van Europese afspraken - gemaakt in Dublin - worden zij teruggestuurd naar het eerste Europese land waar zij aankwamen. Maar de situatie in opvangkampen in Italië en Griekenland is lang niet altijd veilig, stelt Kobe Flapper, een van de drie initiatiefnemers.

,,Het kromme is dat ze na achttien maanden wel asiel mogen aanvragen in Nederland. We kunnen in het kader van Europese afspraken wel zeggen dat ze naar Italië of Griekenland terug moeten, maar wanneer ze dat niet doen, dan staan ze wel op straat. En dat kan niet, het gaat vaak om jonge mensen, soms met kinderen.”

Way to Stay

In Utrecht is de stichting Way to Stay actief, die op zoek is naar verblijfsruimte voor de groep. En naar geld om gastgezinnen financieel te ondersteunen. ,,In Fryslân zijn nu twee adressen waar deze mensen opgevangen worden, maar er zijn meer adressen nodig en daar zijn wij naar op zoek”, legt Kobe Flapper uit. Er worden gastgezinnen gezocht voor perioden van in ieder geval drie maanden. ,,Illegaal is het niet, je bent niet strafbaar als je mensen opvangt. Kinderen kunnen zelfs naar school. De regelgeving zit zo in elkaar dat je na achttien maanden alsnog asiel hier kan aanvragen, alleen is er voor die tussentijd niets geregeld.”

De stichting en de Friese hulpzoekers maken wel een onderscheid. Zij zoeken alleen ruimte voor mensen die serieus kans maken op asiel als ze eenmaal een aanvraag hebben mogen doen. ,,Voor mensen die bij voorbaat kansloos zijn omdat ze uit een ‘veilig land’ komen, zoeken we geen ruimte.”

Flapper haalt een voorbeeld aan van een Afrikaanse vrouw met een klein kind, die door de Dublin-regel Nederland moest verlaten. ,,Zij was via Italië Europa binnen gekomen. Toen ze hier asiel aanvroeg, werd ze teruggestuurd. In Italië kwam ze terecht in een soort kamp op een industrieterrein in een locatie alleen voor vrouwen. Behalve dat er vrouwen uit verschillende stammen waren ondergebracht in het kamp, wat zorgde voor ruzie, voelde ze zich ook daarbuiten niet veilig. Zo werd ze wel eens aangesproken door mannen in een auto, terwijl ze een wandelingetje maakte. En ‘s avonds werden ze ingesloten en ging de deur op slot.”

Ook lopen vluchtelingen uit bijvoorbeeld Irak en Libië gevaar in Italië omdat de lijntjes met het land van herkomst kort zijn, aldus Flapper.

Reacties: