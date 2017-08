Regio zaterdag, 19 augustus 2017

Tegenstand groter festivalterrein

Leeuwarden - Uitbreiding van het festivalterrein op de Groene Ster in Leeuwarden is geen optie voor de stichting Groene Ster Duurzaam. Dat zegt voorzitter Theo van Gelder. Leeuwarden onderzoekt of uitbreiding of verplaatsing van het festivalterrein binnen de Groene Ster mogelijk is. Daarvoor heeft de gemeente het gebied rond de Merjedobbe op het oog (het terrein tussen de Woelwijk en de Tytsjerkster Feart, aan de zijkanten afgebakend door de golfclub en het Alddiel). Het huidige terrein is daarboven gelegen en concentreert zich rond de zwemplassen. ,,De gemeente heeft met ons gesproken over verplaatsing. Uitbreiding is niet aan de orde, hooguit een inperking. Pas in het najaar wil de gemeente daar verder met ons over praten.”

Sjoerd Bootsma van Welcome to the Village zegt nog geen idee te hebben van wat de gemeente wil. ,,Het is als optie genoemd. Maar wat het precies inhoudt, is nog niet verteld. We zijn reuze benieuwd wat het zou kunnen betekenen want het zou mooi zijn als de zwemplas minder lang gesloten hoeft te worden voor festivals en op- en afbouwwerkzaamheden.”

Een van de problemen waar de gemeente, de festivals en omwonenden mee te kampen hebben is de hoeveelheid geluid. ,,Of de geluidskwestie door verandering van het terrein kan worden opgelost, is de vraag. Maar als de gemeente en de festivals en omwonenden samen een deels nieuw gebied kunnen ontwikkelen, zou je daar misschien wat mee kunnen.”

Sinds 2013 vinden er jaarlijks festivals plaats in het recreatiegebied. De stichting Groene Ster Duurzaam verzet zich tegen - met name - Psy-fi en heeft meerdere rechtszaken tegen de gemeente gevoerd. Doordat de rechtbank in juli de stichting deels in het gelijk stelde, moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan schrijven. Een andere rechter riep de gemeente, Groene Ster Duurzaam en festivals op om tot een oplossing te komen.

