Regio zaterdag, 19 augustus 2017

Hondsdagen vallen in het water

Leeuwarden - Wisselvalligheid troef tijdens de hondsdagen. In die periode van 20 juli tot 20 augustus, heeft het in Fryslân op twintig dagen geregend. In Leeuwarden was er slechts één zomerse dag (het criterium daarvoor is dat de grens van 25 graden wordt gepasseerd). In De Bilt kwam geen enkele zomerse dag voor.

De hondsdagen vormen doorgaans de warmste periode van het jaar. De gemiddelde maximumtemperaturen liggen dan zo rond 22 graden. Dit jaar is het iets koeler dan normaal. De enige zomerse dag was 22 juli met in Leeuwarden een temperatuur van 26,2 graden. Op elf dagen bleef het kwik onder de twintig graden. Opvallend is het grote aantal zomerse dagen in het noordoosten van Groningen. Nieuw Beerta telde er maar liefst vijf en deed daarmee nauwelijks onder voor Zuid-Limburg.

Sinds 1951 verliepen de hondsdagen in Leeuwarden tien keer zonder een zomerse dag. Vooral in de jaren vijftig en zestig was deze periode erg koel. Tussen 1951 en 1962 bleven de hondsdagen zeven keer verstoken van warme zomerse dagen. De gemiddelde temperatuur lag twee graden onder normaal.

Uitzonderlijk warm

Een uitzondering waren de hondsdagen van 1969. Met dertien zomerse dagen, waarvan er drie warmer waren dan dertig graden, was deze periode uitzonderlijk warm. De hondsdagen van 1975 waren nog iets warmer met vijftien zomerse dagen.

