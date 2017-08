Regio vrijdag, 18 augustus 2017

Harlingers willen regeling voor zoutschade

Harlingen - De stichting Oud Harlingen heeft in een brief aan de betrokkenen bij de formatieonderhandelingen in Den Haag gevraagd om de Wet omkeringsbewijslast uit te breiden tot alle mijnbouwactiviteiten. De stichting is bang dat in Harlingen schade optreedt zodra Frisia Zout onder de Ballastplaat voor de kust van de havenstad gaat winnen.

,,We ondervinden nu nog geen schade, maar hopen er op deze manier voor te zorgen dat de schaderegeling in de wet goed geregeld is voor het geval er in de toekomst wel schade optreedt", zegt woordvoerder Chris Elsinga. ,,Bij Wijnaldum wordt al jaren zout gewonnen. Voor de mensen die daardoor schade aan hun huis hebben is het heel lastig om een schadeclaim in te dienen.”

Gedupeerden moeten nu zelf aantonen dat schade door de mijnbouw is veroorzaakt. Alleen voor het gaswinningsgebied Groningenveld is de omgekeerde bewijslast al formeel geregeld. In dat geval moet gaswinner Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aantonen dat schade niet door zijn toedoen is veroorzaakt. ,,Wij pleiten er in de brief voor om deze regeling uit te breiden tot alle mijnbouwactiviteiten.”

Frisia Zout heeft vorig jaar een vergunning gekregen om zout te winnen onder de Ballastplaat. Het bedrijf is bezig met de voorbereidingen voor deze winning. Het zal naar alle waarschijnlijkheid zo’n twee tot drie jaar duren voordat begonnen kan worden met het winnen zout onder de Waddenzee. Zodra er vanuit deze locatie kan worden gewonnen stopt Frisia met het winnen van zout op het vasteland.

Oud Harlingen maakt zich zorgen over het effect van de nieuwe locatie op de monumentale panden in de haven. De brief is gisteren verstuurd en werd ondersteund door andere actiegroepen tegen zout- en gaswinning.

Reacties: