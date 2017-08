Regio vrijdag, 18 augustus 2017

Leeuwarden wil festivalterrein uitbreiden Leeuwarden - Het festivalterrein in recreatiegebied de Groene Ster in Leeuwarden wordt mogelijk bijna een keer zo groot. Een woordvoerder van de gemeente bevestigde gisteren dat de gemeente de mogelijkheid onderzoekt om het gebied rond de Merjedobbe erbij te betrekken. Het gaat dan om het terrein ten zuiden van de Woelwijk, tussen het Alddiel, de golfbaan en de Tytsjerkster Feart. Met dat terrein erbij zou het gebied waar festivals gehouden mogen worden, bijna een keer zo groot worden als het nu is. De Groene Ster wordt sinds 2013 ook gebruikt als festivalterrein. Sinds 2014 worden er jaarlijks drie festivals georganiseerd: Promised Land, Welcome to the Village en Psy-Fi. Vooral het laatste festival legt door de lange op- en afbouwperiode een groot beslag op het Leeuwarder recreatiegebied. De Groene Ster is dit jaar in de zomervakantie van zes weken slechts twee weken volledig toegankelijk voor niet-bezoekers van festivals. Nieuw bestemmingsplan De gemeente Leeuwarden is gedwongen om opnieuw naar het gebruik van de Groene Ster te kijken. Na diverse rechtszaken tegen de gemeente, aangespannen door Groene Ster Duurzaam, vernietigde de rechtbank in juli de omgevingsvergunning en sprak uit dat de festivals in strijd zijn met de huidige regels. In een andere zaak eiste de rechtbank dat beide partijen om de tafel gaan zitten en samen met de festivalorganisatoren werken aan een nieuw bestemmingsplan en een nieuwe omgevingsvergunning. Die gelegenheid grijpt de gemeente nu aan om ook het zuidelijk gedeelte van de Groene Ster bij de plannen te betrekken, aldus een woordvoerder van de gemeente gisteren. ,,Er wordt een planologisch onderzoek opgestart.” De gemeente zei gisteren verder inhoudelijk nog niet te kunnen reageren. Mogelijk is het de bedoeling dat in de toekomst een deel van Groene Ster ook tijdens festivals open blijft voor recreanten.

