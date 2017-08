Regio vrijdag, 18 augustus 2017

Fryslân is kleiner geworden door de Sintrale As

Dokkum - Klaas Westra, eigenaar van het gelijknamige transportbedrijf in Dokkum, kan niet anders dan enthousiast zijn over de Sintrale As. ,,Mijn chauffeurs kan ik op de boordcomputers volgen en dan zie ik ze wel achttien keer die As op en neer rijden. Ga ik uit van een enkele reis, dan scheelt de As mij zo’n 180 minuten per dag. Dat zijn drie manuren. Dan reken ik de brandstof nog niet eens mee.”

Westra zit met zijn transportbedrijf op bedrijventerrein Betterwird. Hij breidt binnenkort uit met zo’n zesduizend vierkante meter. Hij hoopt dat de As meer ondernemers naar Betterwird - aan de westkant van Dokkum - lokt. ,,Er is hier nog genoeg plek.” Westra hoort regelmatig van klanten dat Dokkum ver weg ligt. Gevalletje van ,,tussen de oren”, stelt hij. ,,Onlangs kwam een klant die zei dat het toch wel scheelt nu de nieuwe weg er ligt. Mensen moeten er gewoon aan wennen. Het kwartje moet vallen. Dokkum ligt echt niet meer aan de andere kant van de wereld.”

Voor andere ondernemers is de bereikbaarheid juist verslechterd. Zo zat Alle Pilat voorheen met zijn meubelzaak op een zichtlocatie aan de Haadwei in De Falom, maar is dat veranderd sinds de opening van de As. ,,Toen de weg er net lag had ik regelmatig mensen in de winkel die het maar lastig konden vinden. Daar werd je niet goed van. Ik werd er zelfs wat bang van. Dan denk je: jeetje, wat voor invloed zal dat hebben? Nota bene mensen uit de buurt hadden moeite om in De Falom te komen.”

Wat niet meehelpt is dat De Falom nauwelijks aangegeven staat op borden. In overleg met de gemeente Dantumadiel heeft Pilat het voor elkaar gekregen dat nu borden de richting naar zijn bedrijf aangeven. ,,Ieder bedrijf wil een zichtlocatie. Als je die kwijtraakt dan is dat zo, maar als je die bordjes dan ook nog niet hebt. Daar moet je het van hebben. Ik hoor nu steeds minder dat we moeilijk te vinden zijn." Internet draagt hier een grote steen aan bij, merkt Pilat. ,,Dat heeft veel meer impact dan zo’n weg. En de economie trekt natuurlijk ook gewoon aan; er worden veel huizen verkocht.”

Sneller

Het grote voordeel van de As? Doede Zijlstra van Zijlstra Verhuur in Dokkum noemt gelijk de tijdswinst. ,,We kunnen veel sneller onze klanten bedienen. We zijn zo in Drachten, Leeuwarden en Heerenveen. Dat scheelt een hoop met de vrachtauto’s. Een tijd terug moest ik naar Heerenveen, ik moest er snel zijn om een onderdeel te brengen. Binnen één uur en een kwartier was ik weer in Dokkum. Dat was vroeger niet te doen. Fryslân is een stuk kleiner geworden.”

Zijlstra zit met zijn bedrijf op industrieterrein Hogedijken, aan de oostkant van Dokkum. ,,De allergunstigste plek”, vindt hij. Behalve als je richting Metslawier of Lauwersoog moet. ,,Dan moet je vreemde toeren uithalen.” Net als bij de afslag ter hoogte van Dierenartspraktijk Dokkum overigens, aan de Hogedijken, die Zijlstra en zijn medewerkers dagelijks moeten nemen om op het werk te komen. ,,Wie dat heeft bedacht is niet goed bij zijn hoofd. Er zit een rare hoek in, waardoor je veel moet draaien. Niet te doen daar. Komt er geen auto aan, dan rij ik over de nieuwe ventweg. Rijdt er wel een auto, dan ga ik rechtdoor. Die rare hoek, die werkt niet. Onze vrachtauto’s moeten veel draaien nu.” Verder hoor je hem niet klagen. Nou ja, over de concurrentie misschien dan: ,,Die is nu ook dichterbij gekomen." Maar of dat echt al invloed heeft op de portemonnee, kan Zijlstra niet met zekerheid zeggen. ,,Want de crisis in de bouw is ook weer voorbij. We zitten nu weer op het niveau van 2008.”

Ondernemer Albert van Ginkel van meubelmakerij De Ebenist in De Westereen snapt twee dingen niet aan de As: ,,De aansluiting bij Dokkum vind ik echt bezopen. Wie heeft dat bedacht? De rotonde die ze daar hebben aangelegd is niet ruim genoeg en onduidelijk. De ruimte die ze bij de afslag bij De Westereen hebben gecreëerd, had bij Dokkum moeten komen. Je ziet dat die kluifrotonde bij Dokkum constant op zijn donder krijgt van die vrachtauto’s die daar de bocht niet kunnen nemen. Ik vind het een weeffout in De As.”

Moet Van Ginkel in De Westereen zijn, dan slaat hij voor Wâlterswâld af om binnendoor te gaan. ,,Dat scheelt vier kilometer dan als ik via de As zou gaan.”

Voor de rest ziet Van Ginkel alleen de voordelen: ,,Wij rijden zo de As op en daarna de Flevopolder in. Het scheelt ons twintig minuten als we naar het Westen moeten. Het is voor de rest een schitterende weg.”

