donderdag, 17 augustus 2017

Friese scholen zien niets in uitgelekt Wilhelmus-voorstel Leeuwarden - Opnieuw lekte een plan van de onderhandelingstafel van het nieuwe kabinet uit. Scholen moeten meer onderwijs gaan geven in inhoud en betekenis van het Wilhelmus. Het Friese onderwijsveld vindt dit onzin. Het is niet nodig om specifiek lessen over de Grondwet en het nationale volkslied op school te verplichten. Scholen besteden nu al genoeg aandacht aan onderwerpen nationale identiteit en geschiedenis, en zo’n eis zal daar voornamelijk afbreuk aan doen. Dat zeggen Friese onderwijsbestuurders in reactie op de uitgelekte afspraken van de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het Algemeen Dagblad schreef gisteren over de afspraak aan de onderhandelingstafel in Den Haag, dat leerlingen les moeten krijgen in tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus. Ook les over de Grondwet zou verplicht worden. Jan Sijtsema van PCBO Tytsjerksteradiel wijst erop dat nu al veel aandacht besteed wordt aan staatsinrichting en burgerschap. ,,Daarin komen al veel aspecten naar voren. Het is veel verstandiger om te kijken naar het totaalbeeld, in plaats van ineens tussendoor komen met zo’n losse flodder. In het kader van burgerschapskunde krijgen al heel veel zaken aandacht. Welke zaken dat zijn, is mede afhankelijk van de leerlingenpopulatie op de school. Vaak gebeurt het ook thematisch: als er verkiezingen zijn is daarvoor extra aandacht op school.” Het is belangrijk dat daarvoor ook ruimte blijft, zegt Sijtsema. Albert Helder van het BDOF, de koepel van openbaar basisonderwijs in Fryslân, spreekt van symboolpolitiek. ,,Dit is moeilijk serieus te nemen. Ik herken het probleem ook niet. Net alsof we nu geen aandacht geven aan burgerschapsvorming. Dat je met respect met elkaar omgaat, antipestprotocollen en zaken als hoor en wederhoor: er wordt allemaal al veel aandacht aan gegeven. En dat gebeurt op een goede en evenwichtige manier. Als de overheid zich op zo’n punaiseniveau wil bemoeien met de inrichting van het onderwijs, dan kunnen we beter terug naar staatsonderwijs.” Helder zegt er geen zicht op te hebben op hoeveel scholen momenteel het Wilhelmus wordt onderwezen. Dat geldt ook voor Sijtsema, al zegt hij dat dat op veel scholen wel gebeurt. Hans Greidanus van christelijke koepel CBO Fryslân ziet ook de noodzaak niet. ,,De onderwerpen komen al aan bod bij allerlei vakken, naast burgerschap ook bij vakken als wereldoriëntatie en geschiedenis. Rond Koningsdag wordt bijvoorbeeld vaak aandacht geschonken aan de het ontstaan van de Nederlanden. En bij burgerschap gaat het over het Nederlander zijn en willen zijn, en wat dat dan inhoudt. In de volle breedte. Maar blijkbaar gaat men ervan uit dat het niet goed genoeg aan bod komt.” Lees het hele artikel in de papieren krant van 17 augustus 2017

