Economie donderdag, 17 augustus 2017

Reorganisatie op stapel bij FrieslandCampina Amersfoort - Zuivelbedrijf FrieslandCampina gaat reorganiseren. Naar eigen zeggen kan het bedrijf na de ingrepen, die eind dit jaar afgerond moeten zijn, beter inspelen op marktontwikkelingen en beter innoveren. Of er banen verdwijnen moet de komende maanden blijken, maar FrieslandCampina sluit dat niet uit. De coöperatie heeft in Fryslân vestigingen in Dronryp, Gerkesklooster, Leeuwarden, Wolvega en Workum. Banenverlies is niet de inzet van de reorganisatie, die het bedrijf juist moet aanpassen aan de markt. ,,Consumenten zijn kritischer, willen meer transparantie. Daar moeten we mee aan de slag”, stelt topman Roelof Joosten die benadrukt dat FrieslandCampina er goed voor staat. ,,Het kan zijn dat er bij sommige divisies minder werk is, maar we zetten ook een nieuwe divisie op waar weer veel mensen nodig zijn.” Die nieuwe divisie is Speciale Voeding, die wordt losgemaakt uit de consumentenzuivelafdelingen. Daarnaast worden de voorheen geografisch ingedeelde consumentenzuiveltakken samengevoegd en komen er op de zakelijke markt gerichte divisies Ingrediënten en Basiszuivel. Speciale voeding, waar onder meer kindervoeding onder valt, is volgens Joosten een belangrijke tak. ,,Het was logisch om die in een eigen divisie onder te brengen. Op die manier kan gerichter onderzoek worden gedaan naar nieuwe producten.” Het personeel krijgt zo snel mogelijk duidelijkheid over de eigen baan, liefst al de komende weken. Ook in het management worden veranderingen doorgevoerd. Operationeel directeur consumentenproducten Azië, Piet Hilarides, en operationeel directeur kaas, boter en melkpoeder Bas van den Berg verlaten het bedrijf. De ondernemingsraad is om advies gevraagd over de plannen. Bij FrieslandCampina werken in 33 landen bijna 22.000 mensen.

