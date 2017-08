Regio woensdag, 16 augustus 2017

‘Zelfs mijn vriendin ken ik dankzij Elvis’

Leeuwarden - Het is vandaag precies veertig jaar geleden dat hij overleed: Elvis Presley. Zijn muziek leeft voort, zoals bij Dave Sijbenga uit Leeuwarden.

,,Het is begonnen met het rommelen in de spullen van mijn ouders. Dat mocht ik niet, en daardoor werd het nog aantrekkelijker. En deze twee lp’s trokken mijn aandacht." Op tafel voor Dave Sijbenga liggen de twee platen waar het allemaal mee begon. Een gospel-lp en Elvis in Concert. ,,Ik was echt nog een jochie toen, en ik weet nog dat ik nummers van Elvis playbackte op school. Toen werd daar nog heel veel mee gedaan.”

Elvis zelf was al overleden op het moment dat Sijbenga hem ‘ontdekte’ ,,En dat vind ik nog steeds heel jammer. Dat ik zijn tijd niet bewust heb meegemaakt. Ik heb de afgelopen jaren een aantal concerten bezocht om maar zo dichtbij mogelijk te komen.”

Zo ging Sijbenga twee keer naar een concert van de volledige begeleidingsband van Elvis, en in mei van dit jaar naar een concert dat georganiseerd was door de vrouw van Elvis, Priscilla Presley. ,,Dat was in Ahoy, in Rotterdam. Muziek van Elvis is opnieuw uitgebracht met begeleiding van een klassiek orkest, Priscilla presenteerde de avond.”

Graceland, het huis van Elvis, bezocht Sijbenga, in tegenstelling tot veel andere fans, nog nooit. ,,Maar je moet ook iets hebben om nog te doen”, zegt de Leeuwarder lachend.

In de huiskamer is de liefde voor Elvis zichtbaar. Van een klok tot cd’s, van dvd’s tot foto’s. En op tafel heeft Sijbenga een aantal items neergelegd. ,,Kijk, dit is een officiële Elvis zonnebril, gemaakt precies zoals Elvis die had. En deze schoenen, die zijn gemaakt door dezelfde mensen die de schoenen voor Elvis maakte.” Een grote riem, enkele blouses (,,met dezelfde print als die van Elvis”), ringen: Sijbenga kan zo het podium op als Elvis-imitator. ,,Ik heb er wat moeite mee om me zo te noemen. Maar het klopt, ik treed wel eens op als Elvis-imitator, al doe ik dat nu niet meer zoveel als vroeger.”

Vroeger is de negentiger jaren, een periode waarin Sijbenga zelf een muzikale carričre ambieerde. ,,Ja, ik trad op als Davis. En dan denkt iedereen meteen dat dit van Elvis is afgeleid, maar dat is niet zo! Zo noemde mijn oma mij vroeger altijd omdat ik een dromerig mannetje was.”

In de studio van Frans van de Borgh nam Sijbenga een single op: In the ghetto. Van Elvis. Met dat nummer deed hij ook mee aan de toen populaire Soundmixshow. ,,Maar ik klapte dicht bij de auditie.”

Op de sterfdag van Elvis, vandaag, zal Sijbenga stil staan bij het overlijden van de King of Rock ‘n Roll. ,,Maar dat doe ik ook op zijn geboortedag. En eigenlijk gaat er geen dag voorbij zonder dat ik naar zijn muziek luister of met hem bezig ben.”

Zelfs vriendin Sylvia heeft hij via zijn liefde voor Elvis gevonden. ,,Ha, ha, ja eigenlijk is dat wel zo. Anderhalf jaar geleden wilde ik mijn muzikale loopbaan nieuw leven inblazen en zou ik een promo inzingen bij de Koornbeurs in Franeker. Sylvia werkte daar en wilde met mij op de foto. En zo is het allemaal begonnen.”

