Regio woensdag, 16 augustus 2017

Fryslân telt relatief weinig speedbikes

Leeuwarden - In Fryslân rijden relatief weinig speedbikes rond. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het bezit van deze snelle fietsen in Nederland. Op 100.000 Friezen hebben er 51 een speedbike of speed-pedelec. Alleen in Limburg en Flevoland rijden er gemiddeld minder rond. Deze provincies tellen respectievelijk 33 en 41 speedbikers op de 100.000 inwoners. Utrecht, Overijssel en Zeeland zijn met respectievelijk 76, 75 en 71 speedbikers per 100.000 inwoners koploper. In Nederland rijden er zo’n 100.000 van deze fietsen rond.

Arjen Terpstra van fietshandel Profile Rodenburg in Sneek denkt dat men in Fryslân in vergelijking met veel andere provincies nog makkelijk met de auto in stadscentra kan komen. Ook is er in steden en grote gemeenten nog voldoende parkeergelegenheid. ,,Zolang men nog makkelijk met de auto de stad in kan en parkeren goedkoop is, worden automobilisten niet gestimuleerd de auto te laten staan en de fiets te pakken.”

De geringe populariteit van de speedbike is volgens Kees van Mourits van de Fietsersbond Fryslân niet aan de Friese infrastructuur te wijten. ,,De speedbike is vooral interessant voor forenzen. Leeuwarden is een forenzenplaats die over het algemeen goed via fiets- en brommerpaden of buitenwegen rond de stad is te bereiken. Waarom het speedbikegebruik in vergelijking met veel andere provincies achterblijft, is voor mij eigenlijk een raadsel. Misschien kijken Friezen de kat uit de boom voor ze zich aan zo’n relatief nieuw fenomeen als de speedbike wagen.”

Dat Friezen de kat uit de boom kijken gelooft Terpstra niet. ,,Toen de eerste speedbikes op de markt kwamen vlogen ze bij ons de winkel uit. De verkoop was veel hoger dan we hadden verwacht. Wel zakte de verkoop in toen er onduidelijkheid ontstond of de fiets wel of geen brommer zou worden. Nu de fiets als brommer wordt gezien, herstelt de verkoop.”

Reacties: