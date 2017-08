Regio woensdag, 16 augustus 2017

Meldkamer start denktank voor toekomst Drachten - Meldkamer Noord-Nederland stelt een denktank van studenten samen, die na moet denken over de toekomstige inrichting van de meldkamer. De meldkamer wil zo inspelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Volgens woordvoerder Roel Barkhof van de meldkamer in Drachten moet de groep zich buigen over de vraag hoe de meldkamer in de toekomst zo goed mogelijk kan functioneren. ,,De meldkamer van vijf of tien jaar in de toekomst zal er heel anders uitzien. Hoe weten we nog niet, en daar willen we komende anderhalf jaar over nadenken.” De meldkamer is op zoek naar studenten van hogescholen en universiteiten uit verschillende disciplines, zoals bedrijfskunde, informatica, integrale veiligheid en communicatie. Zij zullen een denktank vormen, en krijgen opdracht om de meldkamer van de toekomst vorm te geven. ,,We hebben voor studenten gekozen omdat zij er blanco instaan. Ze kunnen frank en vrij denken.” Digitalisering Een van de ontwikkelingen is de digitalisering van de samenleving. Daar speelt de meldkamer al op in. ,,De centralist is niet meer iemand die de telefoon opneemt en de melding doorgeeft. De centralist is steeds meer een analist en regisseur, die op basis van de informatie hulpdiensten en burgers helpt. En ict-kennis wordt steeds belangrijker. Dat werkt door in de werving en scholing van de centralisten.” De meldkamer vermoedt verder dat in de toekomst sommige meldingen automatisch door de computer worden doorgestuurd naar de juiste hulpdienst. Ook denkt de meldkamer een grotere rol te kunnen spelen bij de coördinatie tussen de hulpdiensten. ,,Wij hebben veel informatie. Daar kunnen we meer mee doen dan dat er nu gebeurt. Vanuit de meldkamer kunnen we met al onze mogelijkheden van de verschillende hulpdiensten ook meer nog één team maken dat samen een incident aanpakt.” ,,We weten natuurlijk niet precies hoe de maatschappij zich gaat ontwikkelen”, aldus Barkhof. ,,Maar we willen daar wel vast over nadenken. De studenten krijgen een briefing, maar worden verder vrijgelaten. Daar moet een visie uitkomen over de inrichting, de techniek en de rol van de meldkamer in de toekomst.” De meldkamer in Drachten ontstond in 2011 na fusie van de drie meldkamers in het Noorden. Daarmee liep het Noorden voor op de rest van Nederland, waar momenteel gewerkt wordt aan fusies. ,,Wij willen als meldkamer vooroplopen. Dat is een van de redenen waarom wij dit project zijn gestart.”

