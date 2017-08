Regio dinsdag, 15 augustus 2017

Franse boer vindt na jaren zijn Friese stagiairs terug

Jan-Peter Soenveld

Molkwerum - Het is de Franse boer Guy Roulland uit Cherbourg gelukt om de twee Friese meiden die ruim dertig jaar geleden bij hem stage liepen, op te sporen. In september komt Roulland naar Fryslân, waar hij herenigd wordt met de twee.

Sjoukje Brouwer en Gonneke Kramer liepen in de jaren tachtig drie maanden stage bij de boer, die toen nog elders in Normandië woonde. Brouwer in 1982 en Kramer in 1984. Recent kwam de boer een vrouw uit Noord-Brabant tegen, die via sociale media een poging deed om de drie met elkaar in contact te brengen. In juli werd Brouwer, inmiddels Reitsma genaamd, al opgespoord. Inmiddels is ook Kramer gevonden.

Kramer, inmiddels 51 jaar oud, woont tegenwoordig in Molkwerum, vertelt ze. ,,Ik heb net zijn gegevens gekregen. Het gaat allemaal heel snel. Ik ben niet zo actief op Facebook, en kwam er via via achter dat Guy contact zoekt met ons.” Toen Kramer stage liep kwam Reitsma een paar dagen logeren bij de boerderij.

Kramer deed in de jaren tachtig de landbouwopleiding in Sneek. Bijna ging haar stage in Frankrijk niet door. ,,Het bedrijf had financiële problemen. Toen ik daar kwam hadden ze net nieuw vee”, weet ze nog. De cultuurverschillen vielen haar al snel op. ,,Ik kwam zelf ook van een boerderij, en daar was het altijd snel eten en dan weer aan het werk. Bij de Fransen was het eten echt een sociaal gebeuren, waar ze uitgebreid de tijd voor namen. Dat heb ik wel een beetje overgenomen. Het was een heel mooie tijd, en ik heb veel levenservaringen opgedaan.”

