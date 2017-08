Regio maandag, 14 augustus 2017

De zowat kleinste stad waar het meeste Stads wordt gesproken

Stavoren - Op het eerste gezicht lijkt Stavoren niet zon bijzondere stad. Het ligt aan het voeteneinde van de provincie en de bereikbaarheid laat te wensen over. Wanneer je vanuit Leeuwarden over de N359 rijdt, zie je de naam van de stad zelfs bij Koudum, dat tien kilometer verderop ligt, nog niet op de borden staan. Met zon 960 inwoners is het op twee na de kleinste stad van Frysln. Maar Stavoren heeft een rijk verleden dat zit opgesloten in de taal, het Stavers. Een Stadsfries dialect dat dankzij troubadour Doede Bleeker zelfs bekend is bij Boudewijn de Groot en Jack Spijkerman.

Bleeker begon in de jaren tachtig als een van de eersten in het Stavers te schrijven. ,,Dat begon met ferskes en gedichtjes. Later ok groatere ferhalen en ik skriif nch wekeleks un column in ut Stavers Krantsie. Na my binne der nch un paar kommen dyt Stavers skrive, ik hew ut meskien wel wat anwakkerd.

Zijn eerste versjes waren echter in het Fries. ,,Ik had un fryndtsje diy af en toe un bryfke foar me skreef in ut Frys. Ik fon ut su leuk dat se dat in dur eigen taal deed dat ik self lydyss ging schriven in ut Frys. Ik waar derr toen nch nyt fan overtgd dat ut Stads echt un taal waar net ass ut Frys.

Daar kwam bij dat Bleeker zijn eerste liedjes door anderen liet zingen. ,,Ik waar te bleu om sels te singen en de meeste sangers dyt ik kon, songen in ut Frys. Dit veranderde toen hij Sytse van der Werf een liedje hoorde zingen in het Dokkumers. ,,Toen dcht ik wat is dat moai, ut kan fansels ok in ut Stads. Ik skriif foartaan in ut Stavers. Myn Frys is ok maar gebrekkech en ik denk, droom en doe eigenlek alles in ut Stavers. Dat is de taal fan myn gefol wrynt ik my ut bst t drukke kin.

Meer over deze serie over de dialecten in Frysln in de krant van dinsdag 14 augustus.

Reacties: