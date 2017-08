Regio maandag, 14 augustus 2017

Langweer is vandaag gewoon welkom in SKS Stavoren - Het is opnieuw hommeles tijdens het SKS-kampioenschap. Nadat eerder het Jouster skūtsje uit de SKS-competitie werd gezet, hield zaterdag het skūtsje van Langweer er vrijwillig mee op. Volgens schipper Jaap Zwaga is er geen aardigheid meer aan aan het skūtsjesilen. De Langweerders eindigen steevast als laatste. Reden: de nieuwe zeilformule pakt wel heel erg ongunstig uit voor de Twee Gebroeders. Om te kunnen voldoen aan de regels moest Langweer het skūtsje verzwaren of veel doek inleveren. Zwaga koos voor het laatste en dat pakt nu verkeerd uit. ,,Doe’t Anne Tjerkstra derop fear, hat er it besocht mei minder doek mar dat holp ek net. Hieltyd lźste wurde, is neat”, vindt Zwaga. Toen de Langweerders zaterdag in de tweede route op het IJsselmeer bij Stavoren op een achtste plek lagen en links en rechts weer werden ingehaald, gaf Zwaga het commando de zeilen te strijken. Meteen daarna deed de Stichting Donia, de eigenaarcommissie, een persbericht de deur uit met het nieuws dat Langweer zich terugtrekt uit de competitie. Het SKS-bestuur en de Langweerders voerden gistermiddag nog crisisberaad over de situatie. De SKS deed er alles aan om Langweer te behouden voor deze wedstrijdenreeks. Tot een vergelijk kwam het niet,. René Nagelhout, voorzitter van de SKS: ,,Mar Langwar is moandei noch gewoan wolkom. Lit se sportyf revanche nimme.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 14 augustus.

