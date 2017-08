Regio zaterdag, 12 augustus 2017

Nieuwbouw op vliegbasis is later klaar Leeuwarden - De eisen voor de aanbesteding van de nieuwbouw op de Leeuwarder vliegbasis waren dermate streng, dat alle inschrijvingen van aannemers ongeldig zijn verklaard. De noodzakelijke heraanbesteding zorgde voor een halfjaar vertraging. Dat blijkt uit stukken over de aanbestedingsprocedure, die gisteren openbaar zijn geworden. Het gaat om de nieuwbouw van het kantoor- en simulatorgebouw op de vliegbasis, een klus die nodig is vanwege de komst van de nieuwe gevechtsvliegtuigen F-35 (Joint Strike Fighter). Drie weken geleden maakte het Sneker bouwbedrijf Friso bekend deze klus te hebben gekregen. Al in april vorig jaar zette het Rijksvastgoedbedrijf de aanbesteding uit. Het was de bedoeling dat het werk in januari zou beginnen en medio volgend jaar zou zijn afgerond. Naar nu blijkt kon geen enkele van de vijf bouwbedrijven voldoen aan de strenge eisen. Daarop werd de aanbesteding afgeblazen en werd een nieuwe procedure begonnen, een zogeheten mededingingsprocedure. Daarbij ging het rijk in onderhandeling met twee van de vijf aannemers. Bij die onderhandeling kwam Friso dus als beste uit de bus. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 12 augustus 2017

