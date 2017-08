Regio zaterdag, 12 augustus 2017

MCL neemt komende week weer baby’s op Geert Veldstra Leeuwarden De ontsmetting van de afdeling neonatologie van het ziekenhuis MCL in Leeuwarden is afgerond. De afdeling werd vorige week woensdag gesloten, toen bleek dat zes baby’s besmet waren met de MRSA-bacterie. Later bleken ook twee medewerkers van het MCL met de bacterie besmet te zijn. De afdeling moest ontruimd worden om deze grondig te kunnen ontsmetten. Neonatologie richt zich op zieke baby’s of baby’s die te vroeg geboren zijn. De patiënten die de afdeling de afgelopen dagen niet kon opnemen, werden ondergebracht in andere Friese ziekenhuizen en het UMCG in Groningen. ,,De situatie is inmiddels volledig onder controle", meldt woordvoerder Frits Mostert. ,,Vanaf maandag nemen we weer geleidelijk aan baby’s op. We beginnen met zes.” De afdeling heeft in totaal zestien plekken voor baby’s. Momenteel zijn nog twee besmette baby’s in het MCL aanwezig. Deze baby’s worden in het ziekenhuis gehouden vanwege hun ziektebeeld, niet vanwege de MRSA-besmetting. De twee besmette medewerkers mogen een maand niet in de patiëntenzorg werken, om verdere besmetting te voorkomen. ,,Zij moeten nog een week antibacteriële middelen gebruiken om de MRSA uit hun lijf te bannen. Er wordt nog gekeken of ze misschien werkzaamheden voor het MCL kunnen verrichten waarbij ze niet met patiënten in contact komen.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 12 augustus 2017

