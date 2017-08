Regio vrijdag, 11 augustus 2017

Cultuur staat centraal in oud schoolgebouw Feanwâlden

Theo Klein

Feanwâlden - Over iets meer dan een maand geeft Ben van Doorn er de eerste cursus kunstschilderen. Maar er moet nog heel wat gebeuren voor de Swetteskoale in Feanwâlden, zoals het gebouw bekend staat, de deuren kan openen. Dat zeggen de initiatiefnemers voor de herbestemming Eppie Koopmans, Sybren Ytsma en Ben van Doorn toe. Koopmans: ,,Er is de afgelopen maanden al heel veel werk verzet, maar er moet nog het een en ander gebeuren. Van vakantie komt voor ons niet zo veel.”

De oude school wordt een cultureel centrum voor Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en Noardburgum. Een plek waar zogezegd geen cultuur wordt geconsumeerd, maar zelf aan cultuur word gedaan. Waar muziek wordt gemaakt, de toneelvereniging repeteert, wordt geschilderd en mensen elkaar op inloopavonden met workshops ontmoeten, is de droom van de drie mannen.

De voormalige school uit 1909 ligt aan De Zwette, een weg die volgens Van Doorn van oudsher veel artistiek talent kent. ,,Theun de Vries is hier geboren en heeft er zelf verderop gewoond, en Elske de Walle en Tet Rozendal zijn er opgegroeid. Hun ouders wonen er nog steeds.”

Het gebouw had veel achterstallig onderhoud. Met hard werken is er de afgelopen vier maanden heel veel werk verzet. Ytsma: ,,Het dak is vernieuwd en geďsoleerd, de gang is gestript en het schilderatelier is al een eind op streek. Maar het is aanpoten. Afgelopen zaterdag waren we hier met acht man van zeven uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds bezig.”

Dankzij hun inspanningen wist het driemanschap de oude school van een wisse ondergang te redden. De tekst School met den Bijbel staat nog boven de ingang geschreven. Maar al sinds 1953 is de school geen school meer, maar eigendom van de Stichting ter bevordering van Culturele doeleinden, waar Koopmans voorzitter van is.

Het gebouw was jarenlang de oefenruimte van Christelijke Muziekvereniging Excelsior. De brassband uit Feanwâldsterwâl werd vanwege een tekort aan leden vorig jaar opgeheven. Het restant van de leden is doorgegaan als koperensemble. Maar door de teloorgang van Excelsior kwam er te weinig geld binnen voor het onderhoud van het gebouw. Verkopen of slopen zou zonde zijn, vindt Ytsma. ,,Van dit type gebouwen zijn er niet veel meer.” ,,Kijk eens wat voor mooie siersteentjes er zijn gebruikt”, vult Koopmans aan. ,,Zoveel aandacht voor detail zie je tegenwoordig niet zo snel.”

Door er een cultureel centrum van te maken, hoopt de stichting dat er weer geld genoeg in het laatje komt voor onderhoud. ,,De afgelopen jaren hebben we als muziekvereniging in het kader van NLdoet het nodige onderhoudswerk met vrijwilligers gedaan” vertelt Koopmans.

