Regio vrijdag, 11 augustus 2017

Premie moet GGZ psychiaters opleveren Geert Veldstra Leeuwarden - GGZ Friesland kampt met een groot tekort aan psychiaters. De nood is zo hoog dat de organisatie een aanbrengpremie instelt om nieuw personeel te vinden: iedereen die een geschikte psychiater bereid weet te vinden om voor GGZ Friesland te werken, kan vijftienhonderd euro krijgen. Door de inzet van zzp’ers leidt het personeelstekort volgens de organisatie vooralsnog niet tot langere wachtlijsten. GGZ Friesland volgt hiermee de landelijke trend in de geestelijke gezondheidszorg. Volgens inkooporganisatie Intrakoop en accountant Verstegen is het totale aantal vacatures voor de 186 Nederlandse GGZ-organisaties het afgelopen jaar met 28,5 procent toegenomen tot een totaal van 5151. Landelijk zit de sector vooral te springen om patiëntgebonden medewerkers, zoals verpleegkundigen. Bij GGZ Friesland is nog geen tekort aan verpleegkundigen. In Fryslân worden vooral psychiaters en klinisch psychologen gezocht. GGZ Friesland houdt er wel rekening mee dat in de toekomst ook een tekort aan verpleegkundigen ontstaat, vanwege krimp en vergrijzing. De situatie lijkt bijzonder, aangezien GGZ Friesland de afgelopen jaren nog personeel moest ontslaan vanwege bezuinigingen. ,,Toen hebben we met name bezuinigd op ondersteunend personeel”, aldus Adriaan Jansen, bestuursvoorzitter van GGZ Friesland. ,,Wij voorzagen toen al een tekort aan psychiaters en klinisch psychologen.” De geestelijke gezondheidszorg telt landelijk in totaal 64.000 voltijdbanen. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt stijgen de loonkosten hard. De bezuinigingen in de sector van de afgelopen jaren hebben ertoe bijgedragen dat de meeste GGZ-organisaties een positief resultaat boekten. Waar twee jaar geleden nog 34 organisaties verlies leden, is dat inmiddels teruggelopen tot vijftien. De opleiding psychologie geldt als een populaire studie. Bij universiteiten als de Rijksuniversiteit Groningen geldt er zelfs een numerus fixus. In Groningen begonnen vorig jaar 640 nieuwe studenten. Voor komend collegejaar geldt een maximum van zeshonderd. ,,De populariteit van de studie is geen garantie voor voldoende personeel”, zegt Jansen. ,,Als je klinisch psycholoog wilt worden, moet je na je studie een specialisatie doen. Het aantal opleidingsplekken hiervoor is maar beperkt.” Volgens Jansen zouden er daarom meer opleidingsplekken bij moeten komen. ,,Wij hebben bijvoorbeeld uit eigen zak vier extra opleidingsplekken gecreëerd.” Wrevel De grote afhankelijkheid van zzp’ers is volgens Jansen onwenselijk. ,,Ze kosten meer en dat geld hadden we ook kunnen gebruiken voor nieuwe opleidingsplekken. Daarnaast zorgt de inzet van zzp’ers voor wrevel bij het vaste personeel, aangezien zij niet meedraaien met crisisdiensten.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 augustus 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties