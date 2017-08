Regio donderdag, 10 augustus 2017

Geen feesten in Teatertún Rijs - De Teatertún in Rijs was te laat met het appeleren tegen de uitspraak van de rechter die bruiloftsfeesten op de locatie onmogelijk maakt. Het beroep is daarom niet-ontvankelijk verklaard door de Raad van State, wat als gevolg heeft dat de feesten in het openluchttheater definitief verleden tijd zijn. Buren klagen al jaren over de feesten. De gemeente Gaasterlân-Sleat en opvolger De Fryske Marren weigerden te handhaven. In juli vorig jaar oordeelde de rechtbank van Noord-Nederland dat de gemeente moet optreden tegen de feesten, wat de gemeente niet aanvocht. De Teatertún wil wel in beroep gaan tegen de uitspraak, maar diende de stukken drie dagen te laat in. Extra tijd De eigenaar van De Teatertún laat zich juridisch vertegenwoordigen door zijn zoon omdat hij naar eigen zeggen geen geld heeft voor een advocaat. Voor de zoon zijn juridische procedures ‘geen dagelijkse kost’, waardoor die extra tijd kosten. Daar kwam bij dat de zoon enkele dagen in het buitenland was voor werk, met als gevolg dat de deadline voor het indienen van een hogerberoepschrift niet gehaald werd. De Raad van State acht dat niet een geldige reden voor termijnoverschrijding. De Teatertún en de buren liggen al jaren met elkaar in de clinch over de festiviteiten. De buren zeggen daar last van de hebben.

