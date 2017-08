Regio donderdag, 10 augustus 2017

Willemshaven krijgt geen jachthaven

Harlingen - Er komt geen jachthaven met 225 ligplaatsen in de Nieuwe Willemshaven in Harlingen. De Raad van State verklaarde gisteren het plan van de gemeente Harlingen ongeldig.

Het beroep was ingediend door directeur Fred Lakeman van rederij Waddentransport. Hij verzorgt sinds de tachtiger jaren vrachtvervoer tussen Harlingen en de eilanden Vlieland en Terschelling en kan naar eigen zeggen alleen in de Nieuwe Willemshaven aanleggen. ,,We zijn blij met de uitspraak”, zegt Lakeman. ,,Er is nu eindelijk rust in de zaak gekomen, maar als de gemeente de afgelopen maanden beter gecommuniceerd had met ons, dan was dit niet nodig geweest. Ik kreeg vorig jaar een brief op de mat waarin stond dat ik moest vertrekken en ik moest zelf maar uitzoeken waar naartoe."

Wethouder Maria le Roy vindt het erg jammer dat het plan niet doorgaat. ,,We zijn al jaren met de renovatie van de Nieuwe Willemshaven bezig en dan is het jammer om te horen dat we ons werk niet goed genoeg hebben gedaan. Maar we stellen ons sportief op. Lakeman kan gewoon in de haven blijven liggen.”

De gemeenteraad ging vorig jaar op 15 juni akkoord met het bestemmingsplan dat voorzag in een jachthaven in de Nieuwe Willemshaven. ,,De overige vernieuwingen in de haven zoals de cruisesteiger gaan wel gewoon door.”

De Raad van State oordeelde dat de gemeente niet goed heeft onderzocht of er voldoende behoefte aan een jachthaven in de Nieuwe Willemshaven is. Daarnaast heeft de gemeente volgens de Raad niet goed uitgezocht wat een verplaatsing van Waddentransport zou kosten. ,,Het is nog te vroeg om het over een alternatief plan te hebben. Er komt nu in elk geval geen jachthaven en de kans is groot dat de invulling van de Nieuwe Willemshaven na het reces weer ter sprake komt in de gemeenteraad.”

Reacties: