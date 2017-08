Regio woensdag, 9 augustus 2017

Pact ziektevrije bioaardappelen Joure - Aardappelveredelaars als HZPC uit Joure, Agrico uit Emmeloord, een groep biologische boeren uit het Waddengebied verenigd in Biowad, ketenorganisatie Bionext en verschillende supermarktorganisaties en ecologische winkelformules werken samen om meer ziekteresistente biologische aardappelen in de winkels te krijgen. Gisteren hebben 25 partijen hiervoor een convenant getekend. Het is de bedoeling dat er zo snel mogelijk meer ‘robuuste rassen’ in de winkels komen. De partijen zoeken naar rassen die bestand zijn tegen de beruchte aardappelziekte phytophthora, de ziekte die bekend is vanwege de hongersnood die het veroorzaakte in Ierland halverwege de negentiende eeuw. De ziekte heeft vorig jaar veel schade aangericht in de biologische teelt. Aardappelen zijn gevoelig voor de ziekte en natuurlijke bestrijdingsmiddelen ontbreken. Middelen die in de gangbare teelt worden gebruikt, mogen niet in de biologische akkerbouw worden toegepast. De ziekte breidt zich vooral uit met warm en vochtig weer. De huidige omstandigheden zijn ook niet gunstig voor de akkerbouwers. Het is dan ook zaak om de knollen zo snel mogelijk af te laten rijpen en het loof los te snijden. De ziekte verspreidt zich namelijk gemakkelijk via de bovengrondse delen van de plant. Om een nieuwe grote schade te voorkomen is groei van het aandeel resistente rassen noodzakelijk, stellen de partijen. Om dit proces te versnellen hebben ze afgesproken de robuuste rassen voorrang te geven: bij de productie van pootgoed, de teelt en in het winkelschap. Zo moet het mogelijk zijn om stapsgewijs op te schalen tot 100 procent aan robuuste biologische aardappelen in 2020. Handicap is dat de ziekte zich aanpast en nieuwe varianten de robuuste rassen infecteren. De veredeling is dan ook continu op zoek naar rassen die niet vatbaar zijn voor de tot dan toe voorkomende varianten.

