Regio woensdag, 9 augustus 2017

Geluidsnormen Sneek blijken moeilijk te halen

Sneek - Het blijkt moeilijk om een balans te vinden voor het geluid van de Sneekweek. Dit jaar gelden voor het eerst geluidsnormen voor de podia om overlast voor omwonenden te beperken. Bands en publiek vinden het geluid te zacht.

Zaterdag staakte de Jouster band Straight on Stage het optreden omdat het geluid niet goed was. Zanger Tjitte ‘BTT’ Rijpkema legt uit. ,,Als de Marktstraat vol is levert het publiek al 85 decibel. Vanaf het podium zagen we dat het publiek niet genoot, en ook onze manager en de geluidsman werden erop aangesproken.”

Doordat de geluidsknop ver was teruggedraaid kon de band niet optreden zoals de muzikanten gewend zijn. ,,Het geluid was niet representatief voor waar de band voor staat." Na een korte stop ging de band weer verder. Ook zondagavond heeft de band gewoon opgetreden. ,,Toen was het geluid beter”, aldus de frontman.

Komende vrijdag geeft de band nog een optreden. ,,De Sneekweek is altijd een periode waar wij naar uitkijken. Maar als het geluid niet goed is komen er minder mensen. Dan wordt het een veredeld dorpsfeest.”

De band uit Joure krijgt bijval van Theo Driessen, zanger van Klein Dieptriest. Zijn band stond vrijdag op hetzelfde podium. ,,We waren zeker niet blij met het geluid. Op deze manier valt er geen feest te maken en de band wordt erop aangekeken. Ook is het sneu voor de ondernemer, die heeft geďnvesteerd in het podium. De Sneekweek is een geweldig feest. Dit komt het imago niet ten goede.”

Driessen denkt zelfs dat de normen contraproductief zijn. ,,Als mensen het geluid niet goed horen gaan ze hard praten. En ik denk dat het gepraat van een paar duizend mensen meer db’s oplevert dan een band.”

Dytmer Hettinga, frontman van Deadline, sluit zich aan bij de collega’s. ,,De normen zijn absurd. We lopen al dertig jaar mee. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ik snap de andere kant ook want er wonen wel mensen omheen. Het is een duivels dilemma.” Deadline trad maandag op, en het geluid viel Hettinga mee. ,,Maar ik betwijfel of toen de norm van 85 decibel is aangehouden.”

Jan van Omme, eigenaar van Irish Pub de Poort van Cleve en muziekprogrammeur van de Sneekweek, heeft begrip voor de actie van Straight on Stage. Hij beaamt dat het lastig is om een goede balans te vinden bij het geluid van de podia. ,,De norm van 85 decibel werkt niet goed. Het is een uitdaging om een goede modus te vinden.”

Volgens Van Omme geldt dat vooral voor drukke avonden. ,,Zaterdagavond liepen hier twintig-, dertigduizend mensen rond. Zondag was dat de helft. Dat maakt nogal een verschil.” De normen moeten goed geëvalueerd worden, vindt de ondernemer. ,,85 decibel is ook maar een cijfer dat de gemeente uit de lucht heeft gegrepen, op basis van gemiddelden in het land. Misschien moeten we het wel per plein bekijken, of per avond.”

Klachten

De gemeente Súdwest-Fryslân kreeg tot nu toe geen officiële klachten van mensen die het geluid te zacht vonden, meldt woordvoerder Louis Westhof. Wel waren er twee klachten van omwonenden, die het geluid maandag te luid vonden.

Het geluid van de Sneekweek van 2016 leidde ertoe dat een omwonende een rechtszaak aanspande tegen de gemeente. Die zaak diende afgelopen juni. Omdat het evenement van 2016 toen allang voorbij was verklaarde de rechter het beroep niet-ontvankelijk. Wel adviseerde hij de gemeente om geluidsnormen op te stellen. De gemeente was daar toen al mee bezig.

Reacties: