Regio woensdag, 9 augustus 2017

Woz-loket: amper Friese gemeenten Leeuwarden - De meeste Friese gemeenten zijn nog niet aangesloten bij de Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ). Dat had voor 1 oktober 2016 al gemoeten. Als de vertraging oploopt kan de aanslag onroerendezaakbelasting volgend jaar later op de map vallen dan gebruikelijk. De gemeenten zijn sinds 1 oktober verplicht om de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van de huizen in de gemeente openbaar te maken. Al deze gegevens worden landelijk verzameld en gepubliceerd op de website wozwaardeloket.nl, om het voor burgers makkelijker te maken de huizenwaardes te vergelijken. Kort na de 1 oktober werd al duidelijk dat veel gemeenten die deadline niet haalden. Nu, bijna een jaar verder, zijn zeventien gemeenten nog steeds niet aangesloten, zo blijkt uit een kaart van de Waarderingskamer. Alleen de gegevens van Leeuwarden, De Fryske Marren, Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf staan op de website. Volgens secretaris Jan Gieskes van de Waarderingskamer, de organisatie die toezicht houdt op de wet WOZ, komt de vertraging in Fryslân deels door herindelingen. Verder hebben meerdere gemeenten problemen met de softwareleverancier. De gemeenten hebben wel een alternatieve locatie waar de woz-waardes te vinden zijn. Niet ideaal, vindt Gieskes. ,,Wij willen graag een uniforme voorziening aanbieden, waarop alles te zien is, zodat mensen de woz-waardes kunnen vergelijken.” De vertraging kan nog een ander gevolg hebben. Zo heeft de gemeente Súdwest-Fryslân laten weten in het tweede kwartaal van 2018 aan te sluiten. De Waarderingskamer wil dat de gemeente in het eerste kwartaal aansluit. Gebeurt dat niet, dan krijgt de gemeente geen toestemming om de aanslag voor ozb-belasting te versturen. ,,Die komt dan later.”

