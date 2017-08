Regio dinsdag, 8 augustus 2017

Noorden aast op klimaatbureau van VN Leeuwarden De drie noordelijke provincies werken aan een gezamenlijk bod voor de huisvesting van het nieuwe klimaatbureau voor de Verenigde Naties. Ze lijken Groningen naar voren te schuiven als vestigingslocatie, met een belangrijke rol voor waterinstituut Wetsus en Wetterskip Fryslân. Het staat al vast dat het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation, zoals het kennisinstituut officieel heet, ergens in Nederland komt. Tot en met 1 september kunnen steden en regio’s hiervoor een bieding doen. De noordelijke overheden hebben onlangs in SNN-verband besloten met een gezamenlijk bod te komen en dus niet allemaal apart. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden zegt dat het noordelijk bod momenteel wordt uitgewerkt en dat formeel nog niets vaststaat over de beoogde locatie. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 8 augustus.

