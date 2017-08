Regio dinsdag, 8 augustus 2017

SKS-bestuur stuurt Joure competitie uit De Veenhoop Voor het eerst in de 72-jarige SKS-historie heeft het bestuur een van de veertien skūtsjes verboden nog verder mee te varen in de elfdaagse competitie. Schipper Dirk Jan Reijenga van Joure mag deze zomer niet meer meedoen in de race om de titel, die hij in 2015 nog veroverde. Reden: het skūtsje voldoet niet aan de originaliteitseisen. SKS-voorzitter Renee Nagelhout betreurt het ten zeerste dat de Jousters op alle vriendelijke en dringende verzoeken van het bestuur om het schip aan te passen niet zijn ingegaan. ,,Wy ha hieltyd socht nei in keninklike oplossing, mar se wolle net meiwurkje. It liket derop dat se bewust oanstjoere op dit konflikt. Ik begryp it net”, zegt Nagelhout. Bij de routebespreking gistermorgen op De Veenhoop had het SKS-bestuur Joure nog drie mogelijkheden gegeven om uit de impasse te komen. Toch verscheen de Oeral Thśs aan de start met de omstreden mastbeslag. Dat de wedstrijd later ongeldig werd verklaard voor het klassement veranderde niks aan het besluit om Joure verder uit te sluiten van deelname, legt Nagelhout uit. Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 8 augustus.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties