Economie dinsdag, 8 augustus 2017

Recreatiewoningen populaire investering, niet op Wadden Leeuwarden Vakantiehuizen zijn in trek omdat de rente zo laag staat op dit moment, zo meldt het Bureau Stedelijke Planning dat hiervoor een onderzoek heeft uitgevoerd voor de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). ,,Een recreatiewoning is namelijk een aantrekkelijk alternatief voor het vele geld dat ‘soms bijna dood’ op een rekening staat. Het rendement zit niet direct in klinkende euro’s maar in het feit dat je gewoon iets doet met je geld waar je veelal een relaxed gevoel, frisse lucht, zon, bos en strand bij krijgt”, stelt een woordvoerder van de NVM. Kopers lijken een voorkeur te hebben voor een nieuw, luxe of apart vakantiehuis. Tinyhouses, boomhutwoningen en luxe huisjes zijn in trek. In 2016 werden 1200 nieuwe recreatiewoningen gebouwd. Een record deze eeuw. Het aantal verkopen op de Waddeneilanden, een van oorsprong populair gebied voor de markt van recreatiewoningen, is in het afgelopen jaar nauwelijks toegenomen, blijkt uit het rapport. ,,Dit komt doordat het aanbod aan het opdrogen is in deze gebieden, net zoals je op de reguliere koopwoningmarkt van Amsterdam ziet", aldus woordvoerder Roeland Kimman van de NVM. Landelijk voorzitter Ger Jaarsma uit Leeuwarden signaleerde vorig jaar al dat er amper nieuw aanbod is in deze regio. ‘In Fryslân, en dan met name op de Waddeneilanden, staan veel oude en ouderwetse recreatiewoningen’, schreef hij in zijn column voor deze krant. ‘Deze woningen voldoen niet meer aan de vraag van zowel kopers als vakantiegangers. Als Fryslân een toeristische trekpleister wil blijven, zal er fors geďnvesteerd moeten worden in nieuwe moderne recreatiewoningen.’ Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 8 augustus.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties