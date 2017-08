Regio maandag, 7 augustus 2017

Tien schrijvers krijgen dit jaar Rely Jorritsmapriis Wommels - Tien Friese schrijvers van een verhaal en een gedicht krijgen dit jaar de Rely Jorritsmapriis. De winnaars krijgen duizend euro. De officiële uitreiking van de prijzen is op 30 september. Het is dit jaar de laatste keer dat Littenseradiel de prijs uitreikt. Vanaf volgend jaar doet Leeuwarden het. In totaal waren er 87 aanmeldingen. De vijf winnaars van de verhalenwedstrijd zijn: Geert Nauta uit Wergea, Trevor Scarse uit Groningen, Lida Dykstra uit De Knipe, Geart Tigchelaar uit Leeuwarden en Lomme Schokker uit Hillegom. Bij de vijf winnaars van het beste gedicht zitten twee Friesch Dagblad-medewerkers: Erik Betten uit Dronryp en Arjan Hut uit Leeuwarden. De andere prijswinnaars zijn: mevrouw A.H. de Vries uit Oosternijkerk, Edwin de Groot uit Oudehaske en André Looijenga uit Groningen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties