Rechter: mobiel bedienen via dashboard is strafbaar Sneek - Een automobilist heeft recent vergeefs een verkeersboete voor bellen onder het rijden aangevochten. De bestuurder kreeg de boete op de ring van Sneek. De automobilist haalde op de ring een politieauto in. Een van de agenten zag dat de bestuurder bezig was met het bedienen van zijn telefoon. Deze telefoon zat bevestigd op het dashboard van de auto. Volgens de agent maakte de automobilist zich schuldig aan het vasthouden van de mobiele telefoon, en hij schreef een boete uit van zo’n 240 euro. De automobilist vocht die boete aan bij de rechtbank van Leeuwarden. Volgens de bestuurder hield hij de mobiel niet vast; die zat immers op zijn dashboard. Dat argument overtuigde de rechtbank niet. Volgens de rechter was de automobilist afgeleid door de telefoon terwijl hij een auto inhaalde. Hij bracht de verkeersveiligheid in gevaar omdat hij de auto met één hand bestuurde. Het begrip ‘telefoon vasthouden’ wordt volgens de rechter ruim uitgelegd en de boete is daarom terecht, zo luidt het oordeel.

